因为这件事 中央督察组经常连夜约见地方一把手

原标题：多个地市敷衍整改，中央督察组“亮剑”

存在明显敷衍整改、应付整改问题，却层层上报称整改已完成。这是发生黑龙江齐齐哈尔市的一幕。

2016年11月，中央环保督察组向黑龙江省反馈督察意见。一年多时间过去整改如何？6月12日，中央第三环保督察组副组长、生态环境部副部长黄润秋带领督察人员详细检查齐齐哈尔市报称完成整改的3处问题现场。

督察组在现场却发现，齐齐哈尔市存在明显敷衍整改、应付整改的问题。一些责任单位在落实督察整改中降低工作标准，存在侥幸心理和蒙混过关思想；部分省级督导部门审查不严格、走过场，明明整改打折扣，却层层上报已完成。

黄润秋现场检查齐齐哈尔化工集团公司

黑龙江省是我国国家级自然保护区最多的省份之一，但第一轮督察发现全省自然保护区问题较为集中，乌裕尔河国家级自然保护区即为其中之一。2016年反馈意见指出：2012年以来，省农垦总局齐齐哈尔管理局所属农（牧）场未经有关部门审批，在乌裕尔河国家级自然保护区内违法实施农业开发、建设旅游设施。对此，黑龙江省督察整改方案明确要求，收回富裕牧场第14作业区西侧14.79公顷耕地并进行退耕还湿，对民族村旅游开发项目全面拆除。

但现场督察发现，保护区脏、乱、差等问题依然十分突出。在乌裕尔河国家级自然保护区缓冲区，荒地采砂留下一个个大坑，大量塑料垃圾沿沟随意倾倒，附近村民开设大量育秧大棚，各种违法违规项目与保护区良好生态环境极不协调。

同时，在督察整改中，存在选择性整改，做表面文章，工作不到位等问题。现场发现，整改方案中的退耕还湿没有到位，生态恢复也没有及时完成；民族村旅游开发项目虽已关闭，但旁边又新开垦出农田；对通南沟有关工程项目仅做关停处理，未进行有效拆除。就是这样并没有整改到位的问题，根据黑龙江省提供的材料，省农垦总局作为责任单位已于2017年底前报告完成整改任务。

此外，齐齐哈尔市的嫩江、齐齐哈尔化工集团两个整改地点，都存在敷衍了事、避重就轻现象。

针对上述问题，黄润秋专门约见了齐齐哈尔市党政主要领导，要求齐齐哈尔市深入学习贯彻习近平生态文明思想，切实提高政治站位，把中央环保督察整改作为政治责任扛在肩上，抓在手上，坚决杜绝敷衍整改、表面整改等问题，要下大功夫、下真功夫切实从根本上解决环境问题。

齐齐哈尔市党政主要领导表示，对督察组指出的问题感到十分汗颜，接下来将摆正位置，看清问题，落实措施，坚决整改，对整改不到位的地区和人员依法依规实施问责。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，上述问题是生态环境部近期披露的多个敷衍整改、虚假整改问题中的一个。

2015年12月，中央环保督察试点河北。截至去年底，首轮中央环保督察实现对全国31个省份全覆盖。今年5月底开始，中央环保督察开始首次对广西、河北、河南、内蒙古、宁夏、黑龙江、江苏、江西、广东、云南10个省份开展为期一个月的“回头看”，截至6月7日督察组已全部进驻。

此次中央环保督察“回头看”共设6个督察组。组长和副组长延续了首轮中央环保督察的高规格，组长均由现职或近期退出领导岗位的省部级干部担任，副组长则由生态环境部现职副部级干部担任。

根据安排，6个督察组组长由朱之鑫、吴新雄、黄龙云、马中平、张宝顺、朱小丹等担任，副组长由生态环境部副部长黄润秋、翟青、赵英民、刘华等担任。采取“一托一”或者“一托二”的方式，分别负责对10省份开展“回头看”。

据新京报记者统计，“回头看”十余天以来，至6月13日已曝出14起敷衍整改、虚假整改的问题，涉及此次“回头看”的全部省份。生态环境部多次在通报中使用“督察现场令人震惊”“真相变本加厉”等措辞，语气严厉。

6月14日，据生态环境部通报，中央第六环境保护督察组进驻云南以来，接到多位群众举报，反映云南省昭通市昭阳区太平街道办事处黄竹林社区生活垃圾非法用土掩埋，至今未得到妥善处置的问题。

6月11日，在朱小丹组长带领督察人员赴黄竹林社区察看现场。社区总支书记耿异闻讯后陪同督察人员并负责带路，但在带路过程中，耿异蒙骗检查、指东向西、弄虚作假、欺骗督察人员，有意回避督察检查，将督察组带到了黄竹林社区老干闸垃圾收集点，而非群众举报、督察组需要实地督察的垃圾掩埋地点老岩头，致使督察人员未能实地检查督办群众举报问题。最终，耿异等相关责任人被处分。

也在6月14日，生态环境部通报，6月10日，中央第二环保督察组对宁夏第一轮环境保护督察整改情况开展“回头看”。督察组不打招呼、直奔现场，对石嘴山市平罗县太沙工业园区开展了检查，发现园区宁夏绿源恒活性炭有限责任公司等企业环境问题突出，敷衍整改情况明显。

通报称，石嘴山市及平罗县相关部门未严格履行监管职责，对企业环境污染问题熟视无睹，整改验收走过场，乃至假整改、真销号，企业污染问题没有根本解决。对此，督察组将进一步深入调查，厘清责任，绝不允许以虚假整改、敷衍整改应对中央环保督察。

据新京报报道，“回头看”期间，督察组每到一市，都会有当地党政负责人登上中巴车。但是，在这些书记、市长的行政辖区内，主导中巴车开往何处的却不是他们，而是督察组。去哪里、看什么，也常常超乎这些地方官员的预料。

在督察人员看来，地方党政一把手意识如何，直接关乎环保问题的整改效果。带着官员一起奔赴现场，也是一次环保政策的宣贯过程。除了带上官员一起去现场督察，在此次“回头看”期间，如果问题突出，督察组经常会连夜约见地方一把手。

6月1日中央第二环保督察组进驻宁夏开展“回头看”以来，截至6月5日18时，督察组共接到信访举报电话319个（含重复举报），来信16封，向宁夏自治区移交举报131件。

据督察组统计，在举报件中，七成以上来自银川市，涉及大气污染的占半数以上，而对泰瑞制药与启元药业的举报占比过半。

对此，中央第二环保督察组立即向“回头看”宁夏协调联络组反馈，并下发书面转办单与督办单，随后对泰瑞制药公司进行现场抽查。根据抽查结果，泰瑞制药涉嫌虚假整改。

6月6日，中央第二环保督察组就此事约见银川市市长杨玉经、副市长徐庆。督察组表示，银川市要严肃对待，持续加大督办力度，坚决防止问题反弹，同时该追责追责、该处理处理。督察组将密切关注地方党委、政府，加强督察督办。不仅如此，银川市要提出长效整改措施，对群众长期反映的问题，要有治本之策，不心存侥幸，不等待观望，不留存死角。另外，企业要积极主动整改治理，拿出实实在在的措施，对社会和群众有所交待。

银川市市长杨玉经向督察组表态称，马上制定方案，确保整改到位。并对违规违纪违法问题进行严肃追责问责。据了解，在督察组反馈问题后，银川市成立了由市委督查室、政府督查室、发改、环保、工信、纪委监委等部门组成的检查组，对宁夏泰瑞制药股份有限公司开展了现场核查、督查。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，针对督察组在该省“回头看”中发现的问题，多个省份的省委书记、省长作了批示。

6月11日，生态环境部指出，中央第五环保督察组近日随机抽查广东省清远市海仔大排坑的治理情况，现场发现水体发黑发臭，清远市黑臭水体治理存在着“假装治污”“表面治污”情况。

对此，中央政治局委员、广东省委书记李希作出批示：各地各有关部门要认真贯彻落实习近平生态文明思想，严格按照中央决策部署，以对历史和人民高度负责的态度，拿出断然之策，标本兼治、突出治本、攻坚克难，防止急功近利、做表面文章，坚决打好污染防治攻坚战。

广东省省长马兴瑞在批示中要求：清远市主要领导务必高度重视，严肃查处，依法追责。要向各市通报此造假情况，引以为戒，立即整改。

针对上述“泰瑞制药涉嫌表面整改”问题，6月2日，宁夏回族自治区党委书记石泰峰批示称：“对泰瑞制药涉嫌表面整改的问题，银川市要尽快进行核查，对表面整改、虚假整改、敷衍整改等弄虚作假的行为，要严肃追责，绝不姑息。”

宁夏回族自治区主席咸辉批示：“请银川市认真核查，严肃整改。各地各部门要认真落实中央环保督察组‘回头看’各项要求，盯住问题清单真整改，坚决杜绝表面整改、假装整改，确保我区存在的环保问题得到有效整治。”

6月9日，中央第五环境保护督察组在广西钦州市督察发现，一批应淘汰的“散乱污”小冶炼企业仍在违法生产，严重污染环境，但钦州市政府和区直有关部门公示其已整改到位。督察组现场检查百色市德保县德柳锰业有限公司，发现企业存在私设排污口，除尘器存在故障，废气不正常排放等问题，并采集相关水样和土壤样品送检分析，进一步核实。督察组认为，钦州市、百色市存在整改不实或虚假整改情况。

6月10日，广西壮族自治区党委书记鹿心社、自治区主席陈武对中央第五环境保护督察组下沉督察钦州市和百色市发现问题作出批示。6月11日，鹿心社主持召开自治区党委常委会议，陈武主持召开专题会议，要求坚决抓好整改，举一反三，对全区进行一次地毯式的再检查、再清理，并启动问责程序，依法依规对有关责任人进行严肃处理。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在此次环保督察“回头看”前，5月18日至19日全国生态环境保护大会在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话。

习近平强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。要深入实施水污染防治行动计划，保障饮用水安全，基本消灭城市黑臭水体，还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香田园风光。

责任编辑：余鹏飞