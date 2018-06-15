澳门特区行政会：涉国安法案件限中国籍法官审理

原标题：澳门修订《司法组织纲要法》 涉国安法案件限中国籍法官审理

中新社澳门6月15日电 （记者 龙土有）澳门特区行政会15日公布，已完成讨论修改《司法组织纲要法》法律草案。法案建议，只允许中国籍法官及检察官处理涉违反《维护国家安全法》的案件。

行政会发言人梁庆庭表示，《司法组织纲要法》最后一次修改至今已9年多，根据多年来司法实践和社会各界提出的建议，特区政府经咨询法官委员会、检察官委员会及澳门律师公会的意见后，建议再次检讨现行法律制度，以进一步完善司法机关的运作，提高司法效率和诉讼快捷性。

针对《维护国家安全法》规定的罪行，法案建议负责审理有关犯罪的诉讼的法官，由法官委员会在确定委任的中国籍法官中指定；同时，也建议在有关诉讼程序中行使职权的检察院司法官，由检察长从确定委任的中国籍司法官中指定。

梁庆庭强调，特区政府尊重司法独立，有关修订主要是考虑国防安全及国家机密等国家利益。

此外，为确保实行两级审理的制度，法案建议将现时终审法院审理涉及立法会主席、司长、终审法院及中级法院法官、检察长及助理检察长的诉讼的管辖权转交中级法院，使终审法院日后可审理对中级法院裁判的上诉。上述修改建议不包括涉及行政长官的诉讼。

法案建议自公布翌日起生效，除另有规定外，其规定适用于待决的诉讼程序。

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