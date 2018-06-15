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傅明先当选山东济宁人大常委会主任 石光亮任市长

傅明先当选山东济宁人大常委会主任 石光亮任市长
2018年06月15日 19:00 澎湃新闻
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　　原标题：傅明先当选济宁人大常委会主任，石光亮当选济宁市长

　　齐鲁壹点6月15日消息，6月15日，济宁市第十七届人民代表大会第三次会议选举傅明先同志为市人大常委会主任，选举石光亮同志为市长。

　　来源：齐鲁壹点

责任编辑：余鹏飞

选举济宁傅明先
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