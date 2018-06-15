傅明先当选山东济宁人大常委会主任 石光亮任市长

原标题：傅明先当选济宁人大常委会主任，石光亮当选济宁市长
齐鲁壹点6月15日消息，6月15日，济宁市第十七届人民代表大会第三次会议选举傅明先同志为市人大常委会主任，选举石光亮同志为市长。
来源：齐鲁壹点
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