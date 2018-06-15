全国通缉20天 监委逮到这只“老狐狸”

原标题：全国通缉20天，监委逮到一只“老狐狸”

来源：长安街知事

吉林省纪委监委昨日发布消息，吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，20多天前，李恩会的名字已出现在公安部发布的一份B级通缉令中。

随着吉林纪委监委通报的发出，证明李恩会已经被缉拿归案。纪委监委海外“猎狐”成绩斐然，国内“猎狐”也再添战果。

通缉令写明：吉林省监察委员会正在立案调查一起职务犯罪案件，被调查人李恩会现在逃，国家监察委员会决定对其进行全国通缉。

通过其中的文字可以看出，这份通缉令并非是公安部主动发出，而是由吉林省监察委员会申请公安部协助发出的。

众所周知，公安部通缉令共分为A、B两级。其中，A级通缉令是公安部为缉捕重点通缉的在逃人员而发布的命令，而B级通缉令则是公安部应各省级公安机关的请求而发布的缉捕命令。

小伙伴们或许会问，监察委员会为何可以通过公安部门发布通缉令？答案就在今年全国“两会”期间通过的《中华人民共和国监察法》里。

《监察法》第四章第二十九条写明：依法应当留置的被调查人如果在逃，监察机关可以决定在本行政区域内通缉，由公安机关发布通缉令，追捕归案。通缉范围超出本行政区域的，应当报请有权决定的上级监察机关决定。

随着吉林省纪委监委的通报发出，证明李恩会已经被缉拿归案。

其实，说起通缉令，小伙伴们应该还记得不久前被抓的西南林业大学原校长蒋兆岗。此人收到的就是云南省公安厅在今年5月10日发出的A级通缉令。

通过通缉令中的文字也可以看出，云南省监委是对蒋兆岗采取通缉措施的决定机关，云南省公安厅负责发布通缉令并进行追捕，是执行机关。这也是全国范围内监察委通过公安机关发布的第一张通缉令，李恩会的那张则名列第二。

其实，李恩会在2016年7月就已经退休。简历显示，李恩会出生于1956年6月，是吉林德惠人。他的工作经历一直没有离开吉林省的交通系统。

1999年4月，李恩会成为吉林省公路工程质量监督站站长。两年后的11月，他升职为吉林省交通厅副巡视员，后又升任吉林省高等级公路建设局局长。2008年4月，李恩会被任命为吉林省交通厅党组成员，直至2011年4月再度升任副厅长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，李恩会最后一次升职的同时，他的顶头上司、吉林省交通运输厅原厅长王树森由厅党组副书记升为书记。4年后，已经是吉林省政府副秘书长的王树森宣告落马。

根据中央统一部署，2017年2月27日至4月27日，中央第二巡视组对吉林省开展了巡视“回头看”。两个月后，巡视组在反馈的情况中指出，吉林省委全面从严治党不够有力，国企、交通等重点领域存在廉洁风险。

8月30日，吉林省委发布了整改通报。通报在“加大全面从严治党力度”部分写到，要严厉监督执纪问责，切实加大对交通厅原厅长王树森等系列案件查处力度。

虽然王树森在任职吉林省交通运输厅厅十余年间的具体违纪行为并未被披露，但中国裁判文书网曾发布的一份对王树森专职司机的判决书可以反映出一些问题。其中提到，李金山担任王树森专职司机长达20余年，期间曾帮助商人向王树森说好话，从中获利近300万元。

而王树森在担任吉林省人民政府副秘书长期间，经常为吉林省原副省长谷春立安排各种饭局。在大型反腐纪录片《永远在路上》中王树森曾说，一吃喝就高兴，挺风光，有一种成就感，一看下面敬你一杯酒，包括老谷（谷春立）也那样，敬你一杯酒，你就忘乎所以了。

在吉林省这份整改通报发出后，吉林省交通系统陆续有人落马。而李恩会的退休时间比这份通报早了整整一年。现在看来，他显然属于吉林省委“廉政风险”的一部分。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）也注意到，就在李恩会落马前不久，吉林省交通系统已经有多人被查。上个月18日，吉林省交通投资集团有限公司原党委书记、董事长邱壮接受调查。4月28日，吉林省高等级公路建设局党委书记陈立华落马。

此二人都是长期在吉林省交通系统工作的“老人”。陈立华曾在2014年7月升任吉林省交通运输厅党组成员，开始和李恩会同在一个领导班子。而邱壮比李恩会的退休时间晚了一个月，但此次被查，他则“领先”李近两个月的时间。

《中国纪检监察报》昨日发布的一篇文章中写到，颐养天年，不是到了年纪就自然能享受到；违纪违法，不会因为退休了就一笔勾销。

这也正如李恩会之流，虽然选择了隐匿踪迹躲避调查，但恢恢法网终究疏而不漏。反腐工作不会因某个官员退休而停止，只会以“越是艰险越向前”的英雄气概和“狭路相逢勇者胜”的斗争精神，将这场输不起的斗争由压倒性态势向压倒性胜利转化。

责任编辑：余鹏飞