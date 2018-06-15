新华社：中国历代蹴鞠队与如今哪些世界强队相仿

原标题：把时间与空间交错，看看我国历代蹴鞠队与如今哪些世界强队相仿？

新华社北京6月15日电 题：把时间与空间交错，看看我国历代蹴鞠队与如今哪些世界强队相仿？

新华社记者姚友明

端午佳节即将来临，世界杯赛也同时激战正酣。如果喜爱蹴鞠的古人有机会穿越到今天，他们也许会发现，很多世界强队与他们的打法极为相似。足球这项运动给世人带来的欢愉，在时间和空间两个维度上同时延展着。

“足球王国”，汉代“叫板”巴西

蹴鞠运动发源于先秦时期，到汉代，人们对足球的疯狂程度与如今的巴西人相比，可谓是有过之而无不及。汉朝蹴鞠用的是实心球，蹴鞠的方形场地，被称为鞠城，挖十二个半月形坑，称鞠室（球门）。两边各有六人守门，六人发起进攻，除了球门和球员数量和现在有所不同，汉朝蹴鞠跟现代足球运动差别很小。《盐铁论·国疾》中记载，“里有俗，党有场，康庄驰逐，穷巷蹋鞠”。汉代二十五户为一里，五百户为一党，凡里就有人扎堆蹴鞠，凡党便有大型的足球场，这样的普及程度，绝对可以与“足球王国”巴西比肩。

苏格兰足球名帅比尔·香克利曾说，“足球无关生死，足球高于生死”。这句话早在我国汉朝时就有人真正的践行过：《史记》中有这么一个故事，说是西汉文帝时，有位名叫淳于意的名医，他为一位叫项处的疯狂球迷诊病，告诫他不要从事剧烈运动，不然会呕血身亡。结果项处不听医嘱，仍然是毅然决然地走向球场，最终果然呕血，淳于意“抢救”回天乏术，最终项处不治身亡，用生命向足球事业致敬。

蹴鞠在汉代还是凝聚人心的“正能量”运动，《汉书》中记载霍去病征伐匈奴时，曾在大部队缺粮时用蹴鞠鼓舞士气。蹴鞠在当时，算是军事训练的一部分。现在看看当时留下的著名文物“马踏匈奴”，你依然能够从中读出那种“我为球狂”的豪迈。

长传冲吊，唐朝“邂逅”英格兰

唐代蹴鞠是用动物膀胱吹满气，外边有八片皮革包裹。球体更轻盈、更圆，也被称为毬。一种两球门玩法的蹴鞠运动，从鞠场形制到玩法，都与现代足球场大同小异。除了用球门的玩法，唐代蹴鞠还有不用球门的玩法，即踢高比赛。唐代著名诗人王维就曾经描述过一个叫张芬的人，脚力过人，“蹴鞠屡过飞鸟上”，想想把这张芬放到今天的英格兰队，肯定大受欢迎，他的惊人球技，能让英式足球将长传冲吊打法演绎得更加淋漓尽致。

如果你觉得“维京战吼”是冰岛球迷在2016年欧洲杯上让其流行起来的，那么你可能就只知其一，不知其二了。早在唐代蹴鞠场，就有类似于冰岛“维京战吼”、南非“呜呜祖拉”之类的加油助威方式。唐代诗人韦应物曾在《寒食后北楼作》一诗中，写道“遥闻击鼓声，蹴鞠军中乐”。估计那一千多年前热闹的军中蹴鞠比赛中，也会有几个借比赛寻衅滋事的足球流氓吧。

绝对巨星，宋朝“牵手”阿根廷

宋朝与阿根廷之间在足球（蹴鞠）上有许多共同点，其中最大的一个是大家都有一位“超级巨星”，阿根廷有梅西，宋朝有高俅。《水浒传》中，高俅以一个“鸳鸯拐”成功引起了当时“国家队主教练”宋徽宗的注意，实际上，“鸳鸯拐”是一种“解数”，就是控球的花样。

与现在的“彩虹过人”“油炸丸子”“马赛回转”相比，当时的控球花样命名显得更加雅致，“燕归巢”“风摆荷”“双肩背月”……优雅的宋代足球更重视技巧性和观赏性，也孕育了高俅这样“一球成名”的梦想。

宋代经济文化繁荣，民间甚至都出现了不少蹴鞠结社，这些结社拿到今天来看，更像是萌芽中的足球俱乐部。当时有一种说法，叫作“不入圆社会，到老不风流”。

这正与最近的情形相似：端午小长假来临，再不看世界杯，你就out了！

责任编辑：桂强