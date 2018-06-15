原标题：马英九参加祈福活动 用喇叭大喊“两岸和平”

马英九祈福高喊“两岸和平”

海外网6月15日电 台湾地区前领导人马英九15日参加佛教祈福典礼时，用扩音器大声喊出“两岸和平、台湾繁荣”的心愿。

据中评社报道，马英九15日上午受邀出席“行动佛殿”环岛祈福典礼，除了马英九出席外，国民党台北市长参选人丁守中、台北市议员王鸿薇也到场祝愿，台北市长柯文哲也由父母代表出席活动。

报道称，按照活动的惯例，参与者须以“大吼”方式喊出自己的愿望，马英九接过主持人递来的扩音器后，大声喊出“两岸和平、台湾繁荣”8个字。丁守中则喊出“拼台北骄傲，让市民都能安居乐业”的心愿。

马英九骂台当局：“台独”走不通

此前据“中时电子报”报道，台湾地区前领导人马英九20日在接受TVBS电视访谈时，大批“台独”，喊话民进党应该好好面对什么对台湾最有利。

当被主持人问道，若回头看，8年任内有没有遗憾时，马英九说，两岸服贸协议与货贸协议非常可惜，华尔街日报曾评价说，“台湾自甘落后”；“好不容易签了服贸，却要打掉，目的何在，历史会证明，他们（民进党）做了非常错误的决定。”

在谈到两岸关系时，马英九表示，台湾海峡可以搭建一座跨海和平大桥，未来只要遵守交通规则的台湾地区领导人都可以上桥。他补充，因为两岸关系好，他在任时，连续参加8届的世界卫生大会，“但现在蔡英文做不到”。

马英九称，台湾这么小，条件不是那么好，选择不多，如果够聪明的话，当然是和平解决，既然要和平解决，就不能做让其中一方不能接受的事情。台湾要知道自己要做什么，现在情势非常明显，“‘台独’走不通，没必要也办不到”，应该好好面对什么对台湾最有利。

国台办：两岸关系好台湾同胞才会好

在两岸关系问题上，国台办发言人马晓光13日曾表示，大家都知道，在2008年到2016年期间，两岸双方在反对“台独”、坚持“九二共识”的基础上，共同致力于两岸关系和平发展，包括对台农产品的采购、合作畅旺，两岸民众特别是台湾民众得到了实惠。但是民进党执政以后，拒不承认“九二共识”，纵容支持“去中国化”的“渐进台独”活动，限制两岸交流，而且拼命削弱两岸同胞之间好不容易建立起来的各种联系，使得两岸关系和平发展方方面面的成果受到损害，必然伤害台湾同胞的利益。扬汤止沸不如去薪。如果民进党当局在承认“九二共识”这个原则问题上有明确的态度，两岸交流中的许多问题就会迎刃而解。两岸关系好，台湾同胞才会好，这是一个简单而朴实的道理。（海外网 杨佳）

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