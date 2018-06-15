环境部曝光河北山西等地企业物料露天堆放等问题

原标题：生态环境部曝光河北唐山等地企业物料露天堆放等问题

中新网6月15日电 据生态环境部网站消息，6月14日，生态环境部强化督查在河北石家庄、唐山、邢台、邯郸，山西太原，河南郑州、新乡检查，发现企业大量物料露天堆放、无污染防治措施等问题。具体情况如下：

河北省石家庄市第1督查组对石家庄市鹿泉区的石家庄市动物园车库建筑工地检查时发现，砂土堆未进行苫盖。

河北省石家庄市第4督查组对石家庄晋州市循环工业区内的石家庄合汇化工有限公司检查时发现，该公司正在生产，羧甲基项目混合车间废气集气罩被拆除，粉尘通过排风扇直排。

河北省石家庄市第6督查组对石家庄市高邑县将军大街规划馆工地检查时发现，工地土堆未苫盖，未采取湿法作业。

河北省唐山市第13督查组对唐山市丰润区福瑞达页岩砖厂检查时发现，大量物料露天堆放，未苫盖。

河北省邢台市第3督查组对邢台市内丘县内丘镇南双流村西南角检查时发现，大量渣土未苫盖。

河北省邢台市第7督查组对邢台市威县梨园屯大王线路北侧馍馍房检查时发现，一台小型燃煤锅炉正在使用，废气直排。

河北省邯郸市第3督查组对邯郸市峰峰矿区峰峰镇河北纵横工程有限公司检查时发现，厂区内右侧一砖房使用燃煤土火炉对铁制配件进行加热生产，废气直排。

河北省邯郸市第7督查组对邯郸市魏县沙口集乡大屯村“魏县邯大路沙口集乡段道路施工”项目检查时发现，数十辆渣土清运车均未采取遮盖防扬尘措施；两台挖掘机正在施工作业，未采取任何污染防治措施，扬尘污染严重。

山西省太原市第5督查组对太原市娄烦县尖山益达铸造有限公司检查时发现，该企业正在生产，木样间未设置收尘设施，粉尘无组织排放。

山西省太原市第7督查组对太原古交市桃源街道无名矸石堆场检查时发现，大量矸石露天堆放，未进行苫盖。

山西省太原市第8督查组对太原市东榆路路南翰林小区建筑工地检查时发现，该工地内煤渣、沙石、土方未完全进行苫盖。

河南省郑州市第2督查组对郑州市上街区东街安置区拆迁工地检查时发现，现场正在作业，拆迁工地没有防尘设施，扬尘污染严重。

河南省新乡市第4督查组对新乡市原阳县河南玖亿星建材有限公司检查时发现，该企业17台挤压机中有12台未安装VOCs废气收集装置，1台贴板机未安装VOCs处理设施。

河南省新乡市第8督查组对新乡辉县市团相小勇洗包厂检查时发现，该企业属于清单内淘汰类“散乱污”企业，生产设备未拆除，电力设施未拆除，生产原料未清理。

责任编辑：桂强