栗战书：大气污染防治执法检查要直面问题

原标题：栗战书在全国人大常委会大气污染防治法执法检查组第二次全体会议上指出 执法检查要直面问题不搞评功摆好 让法律制度成为不可触碰的高压线

新华社北京6月15日电（记者陈菲）中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书15日主持召开全国人大常委会大气污染防治法执法检查组第二次全体会议，听取4个检查小组赴8个省区检查法律实施情况的汇报，研究部署下一步工作。他强调，要以习近平总书记关于生态文明建设的思想为指引和遵循，清醒判断大气污染防治总体形势，深入查找法律实施中存在的突出问题，查清病灶、对症下药，推动大气污染防治法全面有效实施，让法律制度成为刚性约束和不可触碰的高压线。

栗战书说，大气污染防治法修订实施以来，为打赢蓝天保卫战提供了有力法治保障。各地区各部门依法治污的意识不断增强，按照党中央决策部署和法律规定，切实加大工作力度，重点城市重污染天数大幅减少，大气环境质量持续改善。同时要清醒看到，大气污染防治形势依然十分严峻，大气环境质量离党中央要求、人民群众期盼还有很大差距。这次执法检查发现，大气污染防治法的学习宣传不深入，配套法规和标准不完善，法律责任落实不到位，法律武器没有得到充分运用，成为影响污染防治成效的重要原因。

栗战书强调，执法检查就是要真找准问题、真抓住问题、真解决问题，不能走过场，不能搞评功摆好那一套。要多用事实说话，客观真实反映情况和问题，典型违法事例要点名，敢于动真碰硬，督促有关方面认真纠正违法行为。要以法律为准绳，对照法律规定逐条梳理归纳查找出来的问题，体现人大执法检查特点。要提升政治站位，从思想认识、发展理念、责任担当、制度措施、工作作风等方面深挖原因和根源，把问题和原因讲清楚讲透彻。提出建议要重点突出、务实可行，既要推动改进工作、压实法律责任，又要完善制度机制，增强法治意识，发挥好执法检查的“法律巡视”监督利剑作用。

栗战书指出，习近平总书记关于生态文明建设的思想是我们党对人类文明发展规律、自然规律、经济社会发展规律的高度概括和重大贡献，是推进生态文明、建设美丽中国的强大思想武器。要深入学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设的思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，正确处理好经济发展与保护生态环境的关系，全面落实大气污染防治法，着力解决突出生态环境问题，推动打赢蓝天保卫战。

全国人大常委会副委员长沈跃跃、丁仲礼出席会议。

责任编辑：桂强