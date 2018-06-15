揭秘舰载机飞行员训练全过程 风险系数远超杨利伟

原标题：风险系数远超杨利伟 揭秘“舰载机飞行员”招录训练全过程

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 李文姬）“我们国家正在向海图强，人民海军正在挺进深蓝。你呢，我的少年？”近日，中国海军发布4分37秒完整版海军招飞宣传片，召唤热血青年，一同逐梦蓝天。

如今海军新型飞机加速列装，“舰载”特质更加凸显，飞行员需求也激增。记者从海军招飞工作办公室了解到，2018年度海军招飞定选录取已经全面启动，将有近800名全面检测合格的学生来京参检。

一直以来，舰载飞行员都被称为“刀尖上的舞者”，他们的风险系数是航天员的5倍、普通飞行员的20倍。他们不仅需要过硬的技术、“泰山崩于前而不惊”的心理素质，数学、英语文化课成绩也不能是短板。

驾机着舰如高速运动中穿针引线

蓝天召唤你，少年

据海军相关人士介绍，舰载机飞行员在所有飞行员中具有崇高的地位，是精英中的精英，必须具备优秀的心理和身体素质、杰出的驾驶技术、强烈的事业心、责任感以及坚定的政治信仰。

航母舰载机飞行员享有“刀尖上的舞者”这一美誉。那么在刀尖上跳舞到底有多难呢？中国舰载机首飞第一人戴明盟曾表示：“航母舰载机飞行员的风险系数是航天员的5倍、普通飞行员的20倍。”

戴明盟解释道，平常看航母像个庞然大物，实际上驾机着舰从空中看航母甲板，就一张邮票大小。更困难的是，航母在航行状态，海上气流也不稳定，飞机要俯冲着舰，就要不断调整姿态，这些都给着舰增加了难度。同时，舰载机着舰时不是减速而是加速，确保钩不住阻拦索时能够迅速复飞，离开航母舰体。钩住阻拦索时，由于是高速着舰，颈椎、腰椎和脊柱要承受巨大的冲击。

据人民网报道，驾机着舰就好比在高速运动中穿针引线，其难度和操纵技术远远超过驾驶一般的飞机。

“14°仰角、滑跃起飞，大家通常看到的是一个漂亮的弧线。但对我们舰载机飞行员来说，每次在甲板上驾机起飞，由于滑行距离短，需要迅速把飞机加到起飞的速度。瞬间加速，我们看到的起飞甲板，根本不是14°的斜面，而是一扇迎面扑过来的钢铁巨墙，高速滑行的一刹那，就有一种加速撞墙的感觉”，戴明盟如此描述。

尽管如此，海军招飞还是给了颗定心丸：“开飞机比开汽车安全”。飞行员看似一个人在天上飞行，但从起飞前准备、飞行全过程以及着陆后检查等各个环节，都有航管、气象、通信、地面保障等多个部门协同配合和密切监控，可谓“众人保驾”确保安全。

除了成绩好 还要求“泰山崩于前而不惊”

还记得阿汤哥的《壮志凌云》吗？

当前，海军新型飞机加速列装，“舰载”特质更加凸显，飞行员需求数量激增、选拔标准全面提升，海军为此逐步建立了完善的招飞体系、稳定的专业队伍、齐全的装备设施，现已具备独立招收各类机型飞行学员的综合能力。为适应海军转型建设，今年，海军面向生源地选拔舰载机飞行学员，在文化成绩达到一本线的基础上，分类精准招收。

值得特别注意的是，在今年招生要求中特别提到，高考外语限考英语，数学、英语单科成绩不能过低。高考成绩优异者可推荐至北京大学、清华大学和北京航空航天大学进行军地“双学籍”联合培养。

此外，据记者了解，舰载机飞行员的心理素质考核可以用严苛形容。医学专家设置了不同情境，通过精密仪器，判断飞行员是否具备“泰山崩于前而不惊”的心理素质。

据军报报道，时任海军装备部飞机办副主任的张洪涛曾透露，当年为了选拔出我国航母首批歼-15舰载战斗机飞行员，在海、空军歼击机飞行员中进行了层层筛选。通过选拔，首批舰载机飞行员年龄在35岁以下，飞过至少5个机种，飞行时间超过1000小时，其中3代战机飞行时间超过500小时，且多次参加过军兵种联演联训、重大演习任务，是所在部队的种子飞行员和重点培养对象，可以说舰载机飞行员的选拔异常严苛。

而在身体素质方面，也提出了极高的要求。张洪涛说，在选拔时医学专家通过先进的医疗仪器，对飞行员进行24小时不间断的监测，许多优秀飞行员由于某些细微的身体数据指标不合格而与舰载机飞行失之交臂。

训练中 舰载机要学会利用雷达盲区超低空飞行实施突防

成为舰载机飞行员，能看到正版走你style

这些万里挑一的舰载机飞行员平时是如何训练的呢？军事评论员杜文龙在接受采访时曾透露，以前的训练重点是如何操作飞机在舰艇上起飞或者是降落，以及在巡航过程中，如何保持其正确航向。现在正在由训练状态向实战转变，必须实际使用武器，如空对空能力、空对舰能力等，发挥到极致，这样才能把飞行变为战斗。

此外，舰载机飞行员面对的难题不仅如此，他们还要从“刀尖上的舞蹈”变为“浪间上的舞蹈”。舰载机在甲板上起降被称为“刀尖上的舞蹈”，难度很大，要掌握这种飞行技能，需要长期训练。而现在发展到“浪间上的舞蹈”，指的是舰载机利用对方雷达探测的盲区进行超低空飞行实施突防，这样才能有效攻击敌方。

从这个角度分析，舰载机的飞行能力、战斗能力已经达到非常高的水准。按照目前这种训练形态持续下去，在相对陌生的海况条件下进行各种高难度训练，这样离实际作战能力的标准会越来越近。

舰载飞行员徐英也在接受采访时说道，在完成航母资质认证以后，训练大纲就变了。由技术训练向战术训练转变，由单机向双机、四机包括多机转变。

执行的作战任务，根据所担负的使命，大纲设定了几项制空科目，对海、陆打击科目等。其中夜间起降是最高难、最复杂的。

享飞行航海双补助 优秀者有望成为共和国将军

记者从海军招飞工作办公室获悉，海军飞行学员目前实行5年全日制教育培养，前3年在海军航空大学完成本科基础课程、航空理论和军政基础等教育训练内容，第4、5年在飞行训练基地完成初教机、高教机飞行科目训练。

飞行学员入校3个月后就可取得学籍和军籍，并计算军龄，费用全免且实行供给制，父母享受军属待遇。第4学年结业时取得大学本科学历、工科学位，享受副连职干部待遇。完成高教机训练科目的，颁发任职培训合格证书，授予第二学位，即军事学学位，职务可提前晋升为正连职。

值得一提的是，记者从中国海军招飞网了解到，飞行学员毕业后，会统一分配到海军航空兵部队服役之后逐级晋升，优秀者将成长为共和国将军。

除享受现役军官各类福利待遇和优越保障外，他们还享受飞行专业岗位津贴、等级津贴、任务津贴和飞行小时补助金等特殊补贴。

此外，海军飞行部队大多地处沿海一线、经济发达地区，生活便利、条件优越，能为个人和家庭提供良好的生活保障，舰载机飞行员还享有飞行和航海双份补助。

责任编辑：余鹏飞