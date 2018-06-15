认监委:电脑游戏机等19种产品不再实施强制性认证

原标题：我国改革强制性产品认证制度为企业减负

新华社北京6月15日电（记者赵文君）从15日起，我国对电脑游戏机、摩托车发动机、汽车防盗报警系统、汽车燃油箱等19种产品不再实施强制性产品认证。这是记者从国家认监委获悉的。

市场监管总局、国家认监委日前发布公告，决定改革调整强制性产品认证（CCC认证）目录及实施方式，推动“目录瘦身，简化程序、减轻负担”。部分生产工艺成熟、质量控制有效、产品安全风险较低的产品不再实施强制性认证，从而简化市场准入程序，显著降低企业成本；同时，根据风险等级实行分类管理，便利企业办理认证，强化市场主体的质量安全责任，进一步激发市场活力。

据介绍，改革后的强制性产品认证制度，按照必要性和最小化原则，根据产品风险等级和产业成熟度，建立认证目录动态调整机制；根据企业管理水平和诚信状况，引入企业“自我声明”方式；扩大强制性认证检测指定范围，通过市场竞争机制引导认证机构降低收费、提升服务；简化认证程序，推行“检测认证一站式服务”等便捷认证模式；同时，加强事中事后监管，坚决打击“认证乱象”。

强制性产品认证（CCC认证）是我国参照国际通行做法，依据有关法律法规对关系人身健康安全的产品实施的具有准入管理性质的产品认证制度，具有法定性、强制性。实施强制性认证的产品，应当经过认证并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。消费者选购或使用该类产品，可查看产品及其包装上的CCC认证标志。

责任编辑：桂强