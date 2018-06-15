空军战机绕飞宝岛巡航纪念封在全国发行

原标题：人民空军多型战机绕飞祖国宝岛巡航纪念封在全国公开发行

新华社福州6月15日电（记者张玉清、黄书波）人民空军多型战机绕飞祖国宝岛巡航纪念封15日起在全国公开发行。

这次发行的一套两枚中英文版纪念封，是中国集邮总公司根据新华社公开播发的有关报道和新闻照片设计制作，记录了空军轰-6K等多型战机多次绕飞祖国宝岛巡航的航迹。

纪念封主图上的空军轰-6K战机又称“战神”，是中国自主研发的中远程新型轰炸机。空军绕飞祖国宝岛巡航中，参加巡航任务的除了轰-6K战机，还有歼-11、苏-35和侦察机、预警机等多型战机。

在这套纪念封发行前，空军警巡东海、战巡南海、前出西太等主题纪念封已陆续发行，在记录空军历史、讲好空军故事、展现空军风采中发挥重要作用。

这套纪念封向海内外展现了空军忠实履行新时代使命任务、坚决捍卫国家主权和领土完整的意志能力。

责任编辑：桂强