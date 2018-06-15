空军战机绕飞宝岛巡航纪念封在全国发行

原标题：人民空军多型战机绕飞祖国宝岛巡航纪念封在全国公开发行
新华社福州6月15日电（记者张玉清、黄书波）人民空军多型战机绕飞祖国宝岛巡航纪念封15日起在全国公开发行。
这次发行的一套两枚中英文版纪念封，是中国集邮总公司根据新华社公开播发的有关报道和新闻照片设计制作，记录了空军轰-6K等多型战机多次绕飞祖国宝岛巡航的航迹。
纪念封主图上的空军轰-6K战机又称“战神”，是中国自主研发的中远程新型轰炸机。空军绕飞祖国宝岛巡航中，参加巡航任务的除了轰-6K战机，还有歼-11、苏-35和侦察机、预警机等多型战机。
在这套纪念封发行前，空军警巡东海、战巡南海、前出西太等主题纪念封已陆续发行，在记录空军历史、讲好空军故事、展现空军风采中发挥重要作用。
这套纪念封向海内外展现了空军忠实履行新时代使命任务、坚决捍卫国家主权和领土完整的意志能力。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中美贸易战：美若制裁谈判成果全无效
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 2018全国31省市区大学一流专业排行榜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有