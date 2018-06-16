环球时报社评:美重启贸易战中国坚决反击坦然应对

原标题 社评：美重启贸易战，中国坚决反击坦然应对

特朗普政府北京时间15日晚间公布了将对价值500亿美元的中国高科技及工业产品加征25%的关税的清单。对第一批340亿美元产品开始征税的日期是7月6日。另外160亿美元产品将被审议。

中国商务部很快发表声明，对美方反复无常挑起贸易战的做法表示坚决反对。中方宣布将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，并表示此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

中美贸易磋商已经进行了三轮，取得不少共识。五月中旬华盛顿谈判期间双方同意在农业、能源等领域加强合作，不打贸易战。双方谈判团队在寻找共同点和推动双赢方面取得了成效。

然而白宫还是又一次把关税大棒高高举起。由于离清单生效还有约三周时间，白宫是想用这个清单来对中国施加更大压力，帮美方在接下来的谈判中实现新的获利，还是真的就要针对中国的高科技产品征收关税，宁肯为此冲垮两国的谈判进程，是个让很多观察家挺费脑筋的问题。

美方为了征收一点关税，不仅面临中方同等规模和同等力度的报复，而且将失去之前谈判给美方创造的新订单，这对美方显然是个亏本买卖。因此人们第一眼看上去，白宫的决定是反逻辑的。

美方星期五声称，如果中国继续进行报复威胁，白宫将再增加额外的关税。 但这一恐吓不可能对中国起作用。中国不会接受美方的蛮横做法，为了长远利益，中国不惧一时的损失，我们不想打但也不怕打贸易战的基本态度坚定不移。

放着谈判的阳光大道不走，华盛顿非要走加征关税这座独木桥，或者在阳光大道和独木桥之间跳来跳去，一个合理的解释是，白宫在精细推演、计算竞选利益。为了能得到更多选票，它要拿谈判和对华打贸易战这两手来吸引美国不同选民群体的支持，所以才会这样来回折腾。

美国是贸易战的挑起者，看起来是进攻 ，我们是防守方。这是由美国是中美贸易逆差国决定的。然而中国同时是有力量的防守者，有坚守公平原则的本钱。由于我们站在维护自由贸易的道义一边，尤其没有理由软弱。

中美贸易的问题既复杂，又可以一言以蔽之：它就是结构性问题造成的。中国近年缩小了对很多国家的贸易顺差，有的还变成了逆差，但就是缩小对美贸易顺差困难。根本原因在于，美国国民储蓄率太低，寅吃卯粮，这决定了它对其他国家必然有较大贸易逆差。另外，美国的优势是高科技产业，但它看起来想在对华贸易中扮演“农业国”和类似中东“能源生产国”的角色。很多高科技产品它限制对华出口，就想卖给中国大豆、玉米、高粱和石油、天然气等。

除了想减少贸易逆差，特朗普政府还很想遏制中国科技进步和产业升级，阻止中国全球产业链地位的提升，因此污蔑中国盗窃知识产权，强制外国企业转移技术。白宫公布的征税清单先从中国高技术产品下手。

稍微受过点教育的人，只要认真用脑子想，就很容易搞明白，美国卖大豆和石油卖不出中美贸易平衡。也不会有哪个大国会放弃科技进步和产业升级的权利。但特朗普总统又非要那样蛮干。秘密在于，美国选举是“广场行为”，靠喊口号和竖标签争取选票，而选民吃的就是这一套。特朗普总统体恤农业州，维护铁锈带，再通过征关税捍卫高科技产业，白宫要的就是公众的这种印象和认同。

无论如何，在这个全球化时代加征关税，打贸易战，都是过时、落后、低效的。白宫以搅乱世界贸易秩序的巨大代价取悦美国选民，是极不负责任的忽悠。在美国选民的感觉中，总统在为他们的利益而战，但这些假象掩盖了国际贸易的真实规律，他们长远的切实利益正在被悄悄牺牲掉。

美国在无视国际多边贸易体系的规则，甚至一对一时，连谈判的诚信也可以弃置一边。美国是现有国际体系的主导者，它的利益像丰厚的矿床一样，需要以恰当、成熟的方式加以开发。但白宫当下的做法是乱开小煤窑，为赚点快钱不惜把整个矿床毁掉。

与美国打交道很麻烦，但中国有能力拒绝盗窃，更拒绝抢夺。无论谈还是打，中国都将奉陪。而且一旦中美贸易战真的打成烽火连天，它绝对变不成特朗普总统的政治红利。

责任编辑：张岩