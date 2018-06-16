原标题：北京国税地税合并省级新机构均挂牌

新京报讯 （记者沙璐）国税地税征管体制改革有了新进展，昨日，新组建的国家税务总局北京市税务局举行挂牌仪式，标志着原北京市国家税务局、北京市地方税务局正式合并。与此同时，全国省级新税务机构均完成了挂牌工作。

北京各区税务机构将逐步分级挂牌

昨日上午，在举行升国旗、唱国歌仪式后，国家税务总局党组书记、局长王军和北京市委副书记、市长陈吉宁共同为国家税务总局北京市税务局揭牌。

挂牌成立后，原北京国税局党组书记、局长李亚民担任国家税务总局北京市税务局联合党委书记、副局长，原北京地税局党组书记、局长王文杰担任国家税务总局北京市税务局联合党委副书记、局长。

目前，国家税务总局北京市税务局已经实现了联合党委组建到位、综合部门集中办公到位、一厅通办先行到位、履行职责统一到位。

记者了解到，国家税务总局北京市税务局组建后，北京市各区税务机构也将逐步分级挂牌。原国税、地税机构职责和工作由继续行使其职权的新税务机构承继。纳税人在综合性办税服务厅、网上办税系统可统一办理所有税收业务，享受“一厅通办”“一网通办”等优质服务。

全国国地税机构合并步伐加快

按照党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》等文件，我国将省级和省级以下国税地税机构合并，具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。

记者发现，进入6月后，全国国税地税征管体制改革开始加速推进。近日，国家税务总局集中制发了《关于税务机构改革有关事项的公告》等制度文件，同时，依法清理了与国税地税征管体制改革要求不相适应的税务部门规章和规范性文件。

“国税地税征管体制改革涉及省、市、县、乡4级税务机构，面向10多亿纳税人和缴费人，情况复杂、任务艰巨。”在6月12日税务总局召开的全国税务系统机构改革动员部署视频会议上，王军指出，按照总体上比部委层面改革稍后一些、比地方机构改革稍前一些的进度安排，这次税务机构改革分为统一思想保稳定、顶层设计定方案、动员部署鼓干劲、改好省局树样板、市县推进全覆盖、总结经验找差距、优化完善再升级七个主要阶段。

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7月底前全国市县级税务局完成挂牌

昨日，包括国家税务总局北京市税务局在内，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌，标志着国税地税征管体制改革迈出阶段性关键一步。

王军要求，以省级国税地税机构合并和统一挂牌为契机，继续扎实推进各项改革，全力打赢国税地税征管体制改革攻坚战，努力构建优化高效统一的税收征管体系。

根据国税地税征管体制改革总体安排，税务系统机构改革将按照先挂牌再“三定”、先把省局改革做稳妥再扎实推进市局及县局改革、先合并国税地税机构再划转社保费和非税收入征管职责的顺序推进。

此次省级新税务局挂牌后，今年7月底前，市、县级税务局将逐级分步完成集中办公、新机构挂牌等改革事项。

据悉，为确保有力有序有效推进改革工作，国家税务总局建立了一整套以“总局党组+各工作组+联络督导组+纪律检查组”为主要内容的组织机制体系；制定了“改革方案+配套办法+操作文件”三个层面的制度规范体系；健全了全体税务干部上下沟通交流的信息体系，通过开通12366机构改革专线、开设“我为改革建言献策”专栏等方式征集建议、凝聚共识。

责任编辑：刘德宾 SN222