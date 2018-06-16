外埠车进京证每年限办12次 每次有效期最长7天

原标题：外埠车进京证每年限办12次

本报讯 （记者裴剑飞）记者从北京市交通委获悉，明年11月起，北京将对外地牌照客车的进京管理政策进行调整。

每辆外地牌照车辆一年中只可办理12次“进京证”，每次核发的“进京证”最长使用期限为7天。同时，外埠客车限行区域也将进一步扩大，延伸至北京六环路（不含）和通州区全域（不含高速公路主路）。

每次办理进京证有效期最长7天

为精准管控以异地上牌长期在京使用方式规避本市小客车数量调控政策的车辆，6月15日，北京市交通委员会、北京市环境保护局、北京市公安局公安交通管理局发布《关于对部分载客汽车采取交通管理措施的通告》（以下简称《通告》），加强对外地牌照客车的进京管理。据有关部门介绍，该《通告》的主要思路是“保障短期来京办事，管控本地化长期使用”。

根据《通告》要求，每辆外地车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天。

在空间方面，外埠客车限行区域进一步扩大。外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车，进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证。

六环路和通州以外的区域，由各远郊区人民政府根据实际需要，划定外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车凭进京通行证通行的区域。

未办进京证在限行区域内停车将处罚

值得注意的是，根据《通告》要求，在“进京证”有效期届满前，车辆应驶出上述限行范围。这意味着，除了上路天数受限外，外地牌照车辆的停放也将受到制约。

未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，在上述范围内支路等级以上城市道路停放的，根据停放天数相应扣减当年可办理进京通行证的天数。未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，进入上述范围道路行驶的，认定为“违反禁令标志指示行驶”的违法行为，由公安机关交通管理部门依法处罚。

此外，已经领取外埠客运通行证的省际长途客运汽车和省际旅游客运汽车；军队、武警车辆及执行任务的警车、救护车等特种车辆无需办理进京通行证件。

进京证应放在前挡风玻璃内侧左下部

公安机关交通管理部门将在上述范围周边道路设置禁令标志，并通过增设、整合道路及城市公共空间视频监控资源，加大执法和处罚力度。

同时，《通告》要求，进京通行证应放置在车辆前挡风玻璃内侧左下部（通过“北京交警APP”办证的，需自行下载打印）。

释疑1 为何要限制办理进京证次数？

市交通相关负责人表示，进京通行证是外埠号牌车辆临时来京在本市部分区域内行驶的凭证。目前日均办证数量已突破13万张，平均每周办理91万张。根据对近12个月的数据分析，约70.9万辆外埠号牌车辆连续办理进京通行证长期在京使用。

据监测和调查，近年来部分本市常住人口为规避小客车调控政策转而在外省市登记上牌，月均超过3000辆，严重影响了本市机动车总量调控政策的公平性和有效性。

统计数据显示，目前，在城市快速路上行驶的车辆中外埠客车占比高达10%；五环路内居住区停放车辆中外埠客车占比为5%至13%，五环路外已达到15%至29%。外地车本地化的情况已十分突出，越来越多的外埠号牌客车长期占用本市道路资源和停车资源，不仅加剧了交通拥堵、加大了道路交通安全运行压力，也使得本已十分紧张的停车资源更加紧缺，同时还增加了机动车尾气污染。

因此，综合考虑外埠号牌车辆临时来京办事、旅游等刚性需求和城市综合承载力的客观约束，决定采用限制办理进京通行证次数的方式，加强进京通行证管理。

释疑2 为何将通州纳入

外地牌照车辆限行范围？

《北京城市总体规划（2016年-2035年）》明确指出，北京城市副中心为北京新两翼中的一翼。要以最高的标准、最好的质量推进北京城市副中心规划建设，着力打造国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区。

市交通相关负责人表示，把通州区纳入需办理进京通行证的范围、与中心城区采用同等管理标准，是加强区域交通环境综合治理、提高城市管理水平、切实推动通州高质量发展的重要手段。

释疑3 限制办理进京证的

法律依据是否充分？

市交通相关负责人表示，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定：“公安机关交通管理部门根据道路和交通流量的具体情况，可以对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施”。

此外，依据《北京市大气污染防治条例》第六十二条规定：“本市根据国家大气环境质量标准和本市大气环境治理目标，对机动车实施数量调控”；第七十一条规定：“市人民政府可以根据大气环境质量状况，在一定区域内采取限制机动车行驶的交通管理措施。”

释疑4 是否会对外埠车

正常来京造成不便？

市交通相关负责人表示，这次出台的管理措施对于正常临时来京办事的人员没有影响。《通告》规定，每辆外埠号牌车辆每年可以办理12次进京通行证，根据实际需要，既可以连续申办，也可以每月或不定期申办。进京通行证每次最长有效期为7天，每辆车每年可以在办证范围内通行的时间为84天，占全年时间的23%，可以满足临时来京办事、旅游等需求。

释疑5 政策出台后如何加强执法？

有关负责人表示，为确保政策落地实施，公安交管部门将在强化路面现场执法的基础上，进一步整合全市非现场执法监控设备，大力推进信息数据技术与交通执法实战全面融合，通过车辆通行证办理数据与前端执法设备采集信息关联比对，实现全数字化交通执法闭环管理，有效提高执法效能和管控效果。

需要提醒的是，通过“北京交警APP”网上办证后，车主仍需自行下载打印进京通行证并放置于车内前挡风玻璃处。

外埠车辆进京新措施示意图

措施1

办证区域新增通州（不含高速主路）

进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证。

措施2

进京通行证要明示

进京通行证应放置在车辆前风挡玻璃内侧左下部（通过“北京交警APP”办证的，需自行下载打印）。

措施3

每年最多办12次每次最长7天

每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天。

其他城市对非本市号牌

车辆的管制措施

天津自2014年3月1日起，禁止外埠号牌机动车工作日7时至9时和16时至19时在外环线（不含）以内道路通行，非高峰时段进入上述区域的须按车牌尾号区域限行交通管理措施通行。

上海自2016年4月15日起，禁止外埠号牌小客车工作日7时至10时和15时至20时通行12条主要高架道路和城市快速路。

深圳自2016年4月15日起，对非本地号牌载客汽车工作日7时至9时和17时30分至19时30分在全市范围的行驶路线和进出口岸区域的道路进行了限定。

广州于今年5月22日发布了非广州市籍中小客车通行管理措施的通告，将于今年7月1日起实施非广州市籍中小客车进入城区部分区域内连续行驶时间最长不得超过4天，再次驶入须间隔4天以上。

责任编辑：刘德宾 SN222