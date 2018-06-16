原标题：全国省级新税务机构统一挂牌

本报北京6月15日电 （记者吴秋余）15日上午，按照党中央、国务院关于国税地税征管体制改革的决策部署，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌，标志着国税地税征管体制改革迈出阶段性关键一步。

根据国税地税征管体制改革总体安排，税务系统机构改革将按照先挂牌再“三定”，先把省局改革做稳妥再扎实推进市局及县局改革，先合并国税地税机构再划转社保费和非税收入征管职责的顺序推进。此次省级新税务局挂牌后，在7月底前，市、县级税务局将逐级分步完成集中办公、新机构挂牌等改革事项。

国家税务总局党组书记、局长王军和北京市委副书记、市长陈吉宁共同为国家税务总局北京市税务局揭牌，中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组组长、国家税务总局党组成员张敏，北京市委常委、常务副市长张工出席挂牌仪式。

国家税务总局集中制发了《关于税务机构改革有关事项的公告》《关于做好国税地税征管体制改革过渡期有关税收征管工作的通知》等制度文件，推出了“一厅通办”“一键咨询”“一网办理”等一系列为民便民利民举措，不断提升纳税服务水平；依法清理了与国税地税征管体制改革要求不相适应的税务部门规章和规范性文件，统一了政策执行口径和执法标准，增强税收政策确定性。

截至目前，除专业办税服务厅外，全国9365个办税服务厅已实现了“一厅通办”，12366纳税服务热线已实现“一键咨询”，为逐步提升社会和纳税人获得感打下了坚实基础。

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