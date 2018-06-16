原标题：前五月用电量同比增近一成

本报北京6月15日电 （记者赵展慧）15日，国家发改委举行新闻发布会，国家发改委新闻发言人孟玮表示，5月份经济运行延续了稳中有进、稳中向好的态势。

今年1—5月，发用电量都有较快增长。从发电看，1—5月，全国发电量同比增长8.5%，增速比1—4月加快0.8个百分点。从用电看，1—5月，全国全社会用电量2.66万亿千瓦时，同比增长9.75%，增速较去年同期提高3.4个百分点。尤其是5月份，高温天气提前到来，发用电量都迅速攀升，5月全社会用电量同比增长11.4%，增速同比提高6.4个百分点。

孟玮介绍，今年以来，我国经济运行延续稳中向好态势，工业生产有所加快，用电量增加，再加上天气等因素影响，全国电力需求快速增长。尤其是到了“迎峰度夏”期间，预计今年最大用电负荷会比去年明显增加，部分地区有可能会出现高峰时段电力紧张情况。不过孟玮表示，电力紧张情况只是区域性、时段性问题，从满足全社会总量需求的角度看，当前我国电力供应能力是充足的。

今年一季度，居民收入增速低于GDP增速，孟玮认为，这说明目前我国城乡居民增收的基础还不够稳固，收入差距拉大的风险仍然存在。因此，在建设体现效率、促进公平的收入分配体系的进程中，要更加注重保障和改善民生，在“扩中、提低”，也就是扩大中等收入群体、增加低收入者收入上持续发力，解决好群众关心的关键小事。

国家发改委正会同有关方面研究制定《汽车产业投资管理规定》，对纯电动汽车投资项目的准入标准比过去的规定有所深化。孟玮说，新能源汽车技术水平提高很快，市场规模逐步扩大，但也出现了盲目发展的苗头，在这样的背景下，非常有必要强化企业主体责任和政府监管责任。“下一步，我们将根据有关部门、地方和行业协会的意见针对《规定》进行修改，并按照部门规章制定程序的要求，公开征求社会各方面意见，经修改完善和审定后发布实施。”孟玮表示。

针对共享经济快速发展中的新情况新问题，国家发改委近期印发《关于做好引导和规范共享经济健康良性发展有关工作的通知》，明确要规范市场准入限制。

责任编辑：刘德宾 SN222