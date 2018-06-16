人民日报：做习近平新闻思想的坚定实践者

原标题：习近平总书记贺信在人民日报社干部职工中引起强烈反响，大家一致表示——

做习近平新闻思想的坚定实践者

本报记者 张 炜 许 晴

70年风雷激荡，70年砥砺前行。

6月15日，人民日报迎来创刊70周年，习近平总书记致信祝贺，充分肯定人民日报在革命、建设、改革各个历史时期发挥了十分重要的作用，创造了光荣历史；对新时代进一步办好人民日报，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力提出明确要求，表达殷切期望。

“总书记的贺信，是我们收到的最好生日礼物！”人民日报社全体干部职工倍感振奋，备受鼓舞。

当天下午，报社编委会召开扩大会议，认真学习总书记重要指示精神，一致表示要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做宣传新时代、记录新时代、讴歌新时代的排头兵。

报社广大干部职工表示，一定会牢记总书记的嘱托，坚定践行习近平新闻思想，在全面建设社会主义现代化强国的新征程中，续写新华章，再创新辉煌！

“守好阵地是我们的天职！”

“人民日报评论举旗定向，最能在关键时刻发挥‘定盘星’的重要作用。”多次参与人民日报任仲平文章和社论写作的评论部编辑李浩燃说，习近平总书记在贺信中要求“坚持正确政治方向”，首先就要阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想，让新思想更加深入人心，展现出时代光芒和真理力量，“这样才能让党报评论楷体字更有分量”。

“总书记肯定人民日报坚持政治家办报和党性原则，让我们深受鼓舞。”总编室四版年轻编辑胡安琪表示，坚持党性原则，首先是要把好关、不出错。“版面就是阵地，我们就是战士，守好阵地是我们的天职！”

“总书记指出要坚持正确政治方向，这不仅体现在报纸版面上，也要体现在网络页面和手机屏幕上。”人民日报法人微博负责人徐丹说，“我们将坚持弘扬主旋律，传播正能量，做网上舆论‘定盘星’。”

报道要“接地气、有人气”

“基层是最大的新闻富矿。”浙江分社记者方敏在湖州安吉、舟山定海等地采访调研，报道过“绿水青山就是金山银山”“千村示范、万村整治”的生动实践。他说，落实习近平总书记“改进宣传报道”的要求，必须深入基层，深入群众，让自己的报道“沾泥土”“带露珠”“冒热气”，才能让报纸更好看，让读者更爱看。

2015年5月，一篇题为《五问中国经济——权威人士谈当前经济形势》的报道引发国内外广泛关注，参与这篇文章写作的经济社会部记者许志峰说，解读政策是人民日报的重大任务，也是优势，“政策解读要‘接地气，有人气’，信息要权威准确，表达要鲜活生动，让干部群众看得懂、能领会、可落实”。

政治文化部记者吴储岐采访过黄大发、黄大年等重大典型，对于提升正面宣传的影响力和感染力深有感触：“在路上心里才有时代，在现场心里才有感动。我们一定要按照总书记的重要指示，不断改进创新报道的形式和内容，用我们的笔触写出典型人物的时代精神、信仰追求和人格魅力，让典型人物可亲可近、可信可学。”

深耕网络内容，聚拢更多网民

6月15日，人民网推出报庆70年原创微视频《党的喉舌 人民的知音》，大屏小屏纷纷热转，很多网民留言：“人民日报的生日，也是我们的喜事！”

“习近平总书记在贺信中提出构建全媒体传播格局，这为推进媒体融合发展指明了方向。”人民网副总编辑潘健感受深刻，“我们将按照总书记要求，在体制机制上下功夫，在关键技术上求突破，让报与网真正实现‘你就是我，我就是你’。”

“好创意”“有情怀”……6月14日晚，一款名为《今天的人民日报，为我出了“号外”》的互动型H5产品，在人民日报客户端上线，收获网民点赞无数，不到一天浏览量就突破2000万。参与产品策划的客户端负责人梁昌杰说：“我们将不断做优品质、做广用户、做大影响，对网络内容深耕细作，聚拢更多网民，不断壮大网上正能量。”

《人民好医生》是健康时报和人民网联合打造的健康科普类直播产品，借助这一平台，网民可以和千里之外的权威专家实现“面对面”交流。产品负责人、健康时报新媒体部主任杨小明说：“我们将进一步拓宽思路和视野，用新媒体手段激活医疗卫生资源，让更多网民享受健康红利。”

用讲故事传播中国理念

国际部国际评论编辑室主编裴广江曾在非洲常驻，多次赴“一带一路”相关国家采访，他对习近平总书记提出的“讲好中国故事”深有体会。

“讲好故事，事半功倍。尤其是对外宣传中，讲故事是最佳方式。”他说，“今后我们将继续当好‘一带一路’故事的发现者和讲述者，让更多人理解‘一带一路’，推动‘一带一路’建设。”

“3年前，总书记对人民日报海外版提出‘讲述好中国故事’的希望；这次总书记在贺信中再次强调了这一点。”海外版“侠客岛”“学习小组”微信公众号负责人张远晴说，“我们还要挖掘更多精彩的中国故事，向世界呈现一个新时代的中国。”

“现在，国际社会对中国的关注前所未有”，多次参与重大国际新闻采访的环球时报记者邢晓婧说，“作为人民日报社所属的外宣媒体记者，我们要充分发挥桥梁纽带作用，解疑释惑，增信释疑，让全世界都能听到并听懂中国声音。”

责任编辑：刘德宾 SN222