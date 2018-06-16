《上海合作组织宪章》在京首发

据新华社北京6月15日电 （记者温馨）《上海合作组织宪章》全球首发式暨上海合作组织成立17周年纪念活动15日在京举行，上合组织秘书长阿利莫夫出席并发表致辞。

据介绍，《上海合作组织宪章》是2002年6月上合组织成员国在圣彼得堡举行第二次峰会时，由六国元首共同签署的上合组织纲领性文件。上合组织新成员印度和巴基斯坦加入后，为搭建更为广泛的交流平台，上合组织秘书处与中国外文局联合策划，新星出版社以汉、俄、英3种语言正式出版《上海合作组织宪章》，面向全球发布。这也是《上海合作组织宪章》首次以3种语言正式出版，因而具有重要的历史意义和文献价值。

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