北京青年报社评：非京车牌管理精准施策值得期待

原标题：非京车牌管理精准施策值得期待

北京市交通委员会、市环境保护局、市公安局公安交通管理局昨天发布《关于对部分载客汽车采取交通管理措施的通告》，决定自2019年11月1日起，外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车，进入北京六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天，违反者由公安机关交通管理部门依法处罚。

“街头驶过9辆小轿车，就可能有一辆是非京牌车，这就是当下的北京”，原本为外地车辆来京提供方便的进京通行证，被一些人当成了不用排队摇号、可连续无限期使用的日常行驶证，“外地车本地化”现象日益突出。部分常住人口为规避小客车调控政策，将车辆在外省市登记上牌，通过连续办理进京通行证而在北京使用，不但严重影响了北京机动车总量调控政策的公平性和有效性，加大了交通拥堵和道路交通安全运行的压力，而且影响了北京大气污染防治工作，加剧了停车难矛盾，必须引起高度重视和警惕，亟待依法依规进行全面系统治理。

这次出台的非京牌车管理新政，充分体现了问题导向之下精准施策的原则和策略。一方面，新政针对近年来日益突出的“外地车本地化”问题，把政策指向目标精准锁定在“以异地上牌长期在京使用方式规避本市小客车数量调控政策的车辆”上，通过施加“每年最多办理进京证12次、每次有效期最长7天”的限制，可望大幅减少乃至禁绝非京牌车通过连续办证长期在京使用的现象。既找到了问题的症结，又找到了治理的抓手，针对问题症结精确瞄准目标，就能最大限度保证工作方向正确和治理卓有成效。

另一方面，非京牌车管理新政精准施策还表现为，考虑到了部分居民在京使用外地车辆的正常需求，从而尽最大努力减轻和避免对“非目标治理群体”的影响。新政的目标治理群体是“以异地上牌长期在京使用方式规避本市小客车数量调控政策的车辆”，其他在京使用的车辆为“非目标治理群体”，包括那些因使用人办理业务、旅游等而正常来京的外地车辆。既要对目标治理群体施加应有的影响和限制，又要尽量避免对非目标治理群体造成影响和损失，这是精准施策必须掌握的尺度和平衡。

如果是正常来京，使用人办理业务、旅游等结束后即可返回，不用长期在北京停留，车辆也就不用长期在京使用。按照规定，每辆车每年可在办证范围内在京通行总计84天，占全年时间的23%，完全可以满足正常来京、正常使用的需求。因此，新政不会影响正常来京的外地车辆，居民因来京办理业务、旅游等使用非京牌车的正常需求，也不会受到影响和误伤。

精准施策虽然强调精准针对目标治理群体，不波及和误伤非目标治理群体，但在具体工作中也要贯彻以人为本的原则，体谅目标治理群体的实际情况，依法保障他们的合法权益。非京牌车管理新政从2019年11月1日起施行，从新政出台到实施有近一年半的时间，就是考虑到汽车是大件用品，应当给居民留足处置的过渡期，以免操之过急给新政实施带来不必要的困难。与此同时，为更好满足市民不同层面和特色的交通需求，北京市正在进一步加大公交、轨道交通建设力度，以多种措施服务市民出行。

北京决定对部分非京牌车辆采取交通管理措施，是公共管理精准施策的一次有益探索，其治理效果值得积极期待。

本报评论员 潘洪其

责任编辑：刘德宾 SN222