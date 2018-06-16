原标题：文学界追忆刘以鬯： 其对香港文学影响深远

图为刘以鬯。图片来自网络

香港著名作家刘以鬯8日在港岛东区医院安详离世，享年99岁。曾与其有过交往的香港文学界人士说，他数十载与笔作伴，对提拔文学新人不遗余力，其作品亦启发及影响年轻一代的作家和文艺工作者。

刘以鬯1918年在上海出生，原名刘同绎。他1948年移居香港，上世纪50年代初赴新加坡和马来西亚工作数年，1957年回港，曾主编多份香港报章文化版或副刊。他于1985年创办《香港文学》月刊，1988年与曾敏之等发起成立香港作家联会。

与刘以鬯相识逾30年的现任香港作家联会会长、《明报月刊》总编辑兼总经理潘耀明说，刘以鬯是香港文坛的标志性人物，他主编副刊时不仅邀请流行作家写作，也增加文学成分，邀请纯文学作家写作，这在很大程度上推动了香港文学发展。

身在俄罗斯的香港著名作家、《香港文学》总编辑陶然说，刘以鬯是香港现代主义文学的代表人物，他的小说如《酒徒》等影响了香港的年轻一代作家。他领衔和创办的《香港文学》影响深远，他在办文学刊物和报纸副刊方面，对培养年轻作家具深刻的影响。

《酒徒》在上世纪60年代初首次出版，讲述一名香港作家苦于严肃文学无生存空间而借酒消愁的故事。潘耀明说，这部长篇小说首次将西方意识流创作手法引入香港，故事以上世纪五六十年代的香港为背景，具有强烈的时代感，刻画及反映了那一代知识分子看不到前景的苦闷心情，作品出版后在两岸三地引起广泛关注。

刘以鬯曾经表示写作是终身事业，文章要达到“与众不同”的境界。

2001年，刘以鬯获香港特区政府颁发荣誉勋章，是继金庸后第二位被授勋的香港作家，10年后再获颁铜紫荆勋章。香港艺术发展局亦曾向他颁发“杰出艺术贡献奖”，并在2015年向他颁发香港艺术发展奖之“终身成就奖”。

文/曾 平

责任编辑：刘德宾 SN222