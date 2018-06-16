红绿蓝白？台北市长柯文哲为何如此“五颜六色”

原标题：红色、绿色、蓝色，还是白色？台北市长柯文哲为何如此“五颜六色”？

摘要：蓝营说他是绿营的人，绿营说他已被“染红”，还有人认为柯是“白色”，但柯文哲认为自已就是自己，为何非要贴个标签，弄个颜色呢？

今年底，台湾选举最热闹的莫过于台北市了。在蓝绿和无党籍柯文哲均参选的情势下，如果再加上反出民进党的吕秀莲出来搅和，更会把台北选情搅成一锅粥。有“政治素人”之称的柯文哲本是平民一枚，因为在2014年选举中以“草民”身份一举击败有“权贵象征”的连胜文，刮起了一阵“柯旋风”。对于柯文哲任台北市长三年多的政绩与言行，各方褒贬不一。蓝营说他是绿营的人，绿营说他已被“染红”，还有人认为柯是“白色”，但柯文哲认为自已就是自己，为何非要贴个标签，弄个颜色呢？

说柯文哲是“绿色”的？没错，他说过自己是“墨绿”，但细观一下，柯上任后给自己贴过绿营标签吗？反而他两次来上海时的言行招来绿营的批评，甚至有人说“柯的存在是民进党最大难堪”。对于绿营议员邀请他去站台，他表示：“只要有空哪个议员邀请都会去。”当有议员问及蔡英文不爽他对“拔管”的看法时，柯称：“每个人都有每个人的想法，自己只要想到就讲清楚，是比较诚实，想怎么讲就怎么讲。“最后导致民进党对柯文哲彻底失去了信心，对他不再礼让。纵观柯这一路走来，你还认为柯是“绿色”吗？

说柯文哲是“蓝色”的？不大可能。柯文哲说过自己的祖辈是国民党执政时的受害者，自己对国民党“恨之入骨”。面对媒体哪有勇气选市长的提问，他更直言不讳地说这是“国民党害的”。民进党在立法机构强行通过前瞻预算时，柯讥讽抗议的国民党“绝食也不是那个样子，绝食要有决心，绝食5分钟给人家看，受不了。”就算在美国出访也不忘说：“国民党没有党产，未来很难东山再起。”言行中充满对国民党的嘲讽。

对此，国民党对柯文哲也不客气。当柯文哲为争取民进党支持，就“两岸一家亲”向绿营道歉时，国民党台北市长候选人丁守中说他是“为了民进党礼让与否，改变手法，这样的政治性格不知如何让人信赖。”国民党民意代表孙大千说柯文哲的道歉，瓦解了台湾年轻世代希望跳出“蓝绿统独”的一丝期待。纵观柯一路走来，你还认为柯是“蓝色”吗？

说柯文哲是“白色”的？也不尽然。柯一路对蓝绿的讥讽和对己自嘲的“无厘头”性格，既遭人忌恨，也引来人气爆棚。这其中有柯本人经历和性格使然，重要的是台湾既有氛围推高了柯的人气。但实际上，台湾地区所有政客上台之初都标榜自己要走中间路线，想要蓝绿通吃，但这是做不到的，一年、两年后就会回归原来的轨道。

还有人说柯文哲是“红色”的？这个未免过于简单了。确实，柯文哲自称来过大陆18次，出席在上海举办的双城论坛时表示大陆现在进步很快，回台湾后要好好努力，但从其种种表现，特别是为说过“两岸一家亲”道歉来看，他的一些言论有政治投机的成分。如今绿营故意说他是红色的，更多是和他争夺深绿选民的支持。

无论怎么说，柯文哲已经选择了竞选连任台北市长。虽然选举结果不好判断，但从他这三年多所作所为来看，即使不能连任，也不排除选择在仕途上继续“折腾”的可能，这种“折腾”是选择“翻手为云、覆手为雨”，还是其它方式，只有这位柯医生自己心中明白。这些都与什么颜色无关，说到底，柯文哲是一个深谙岛内政坛、有台湾特色的一个高明政客。

责任编辑：张玉