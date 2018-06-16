中国首批“海水稻”明年诞生 2020年可大范围种植

原标题：我国首批“海水稻”品种明年诞生

6月11日，青岛海水稻研发中心白泥地实验基地，工作人员正在起秧，为插秧做准备。青岛海水稻研发中心供图

新京报讯 （记者李玉坤）5月底种植于青岛、东营和大庆的“海水稻”已经绿油油一片。记者近日获悉，由袁隆平领衔的青岛海水稻研发中心，已在6‰盐度灌溉水条件下培育出亩产超过600公斤的品系。目前正在进行品种区域测试。按计划，2019年中国将诞生第一批海水稻品种，预计2020年稻种可上市销售。

今年5月底，88岁的中国工程院院士袁隆平，在青岛市城阳区国家级滨海盐碱地稻作改良示范基地进行了现场指导。

袁隆平技术团队的海水稻有哪些优势？青岛海水稻研发中心副主任张国栋博士介绍，他们培育的品种可以耐受6‰的盐碱度，而其他育种家选育的品种一般只耐受3‰左右的盐碱度。

张国栋所在研发中心已在6‰盐度灌溉水条件下培育出亩产超过600公斤的品系，他介绍，“目前正在全国主要盐碱地进行品种区域测试，需要两年时间，然后再进行一年生产性实验。2019年中国就会诞生第一批耐盐碱水稻（即海水稻）品种，2020年可以大范围种植。”

对于未来海水稻上市后的价格，张国栋表示，会和普通稻种在一个水平线或略高，但不会高很多，“种业流通市场是生产物资市场，不是一个高暴利行业，价格太高的话会影响农民购买积极性”。

据张国栋介绍，“海水稻”品种目前尚无国家标准，得不到国家认可，2017年在他们牵头下，相关国家标准已开始制定，并将就品种进行认定。

释疑 1 海水稻只能种在海边吗？

可种在各类盐碱地，真名“耐盐碱水稻”

很多人以为海水稻只能在海边种植，这其实是个误会。海水稻真名叫“耐盐碱水稻”。

今年5月，青岛海水稻研究发展中心在山东青岛城阳区、新疆喀什岳普湖、黑龙江大庆、山东东营和浙江温州同时插秧。

张国栋介绍，这5处基地分别代表了滨海小流域盐碱地、新疆干旱半干旱盐碱地、东北苏打冻土盐碱地、环渤海盐碱地和东南沿海新生盐碱地等类型，再加上陕西延安南泥湾次生盐碱和退化耕地，基本覆盖了我国主要盐碱地类型。

“松嫩平原也有一两千万亩苏打冻土盐碱地，由于冻土层的存在，水排不下去，所以盐碱化了；新疆则是干旱半干旱盐碱地，蒸发量大水源少，很多土地盐碱化已经非常严重。”张国栋解释。

张国栋介绍，团队2012年开始在东营黄河三角洲大盐碱地进行耐盐碱水稻研究，2016年已经培育出相对稳定的高耐盐碱水稻品系。

“在袁隆平院士的指导下增强了我们的科研实力，这个项目作为蓝色经济也得到青岛市政府支持，耐盐碱水稻太学术化，普通人不好理解，我们就起了海水稻这个名字。”张国栋解释。

因为海水稻比较特殊，他们最开始进行了长达5年的选育。“首先我们要收集水稻材料，比如一些天然具有耐盐碱性的水稻材料，这些材料在国内外都有分布，我们在全球收集具有耐盐性的材料，然后不断实验改良其性状。”张国栋说。

去年，在千分之六的高浓度咸水中，已经有品系可以亩产超过600公斤。不过，张国栋解释，耐盐碱水稻不止一个品种，也不是说成功就成功了，种种性状还要不断提升。

张国栋说，今年，他们已经安排了3万亩耐盐碱水稻的种植。

释疑 2 种海水稻会影响环境吗？

保护区不会改耕地，能为环境改善出力

“海边滩涂分几种类型，如果本身是保护区，当地政府肯定不会允许改为耕地。”张国栋说。

在张国栋看来，海水稻反而能为环境改善出一分力。

“有些地方曾经围海造田，对生态产生了破坏，如果废弃仍然是一种破坏，我们利用起来，进行盐碱地造田，我认为这反而是一条值得探索的路子。”张国栋说。

此外，很多地方的耕地由于人为原因，已经次生盐碱化。

“因为蒸发量大，再加上灌溉不当，新疆现在有1000多万亩已经次生盐碱化不能耕种了。浙江围海造田也造成了部分盐碱化。当年王震带领359旅开垦的南泥湾，现在也撂荒次生盐碱化了，我们也要将它恢复。”张国栋说。

他给记者粗略算了一笔账，中国15亿亩盐碱地中，其中约2亿至3亿亩具备改造为农田的潜力，如果能开发1亿亩盐碱地种植水稻，按照亩产300公斤计算，就可增加粮食总产300亿公斤，相当于湖南省一年的粮食总产量。

释疑 3 海水稻口味到底好不好？

在选育品种时同时注重“口感”和“产量”

作为一个吃货，面对海水稻这一新种类食物，最先问的肯定是“好不好吃”？

“对大米的口感要有这样的概念，就是无论是杂交稻、海水稻还是常规稻，都是水稻的一种。不是杂交稻或海水稻不好吃，而是要选育出好吃的品种来。”张国栋说。

张国栋解释，育种家在选育品种时有几个指标，包括口感、产量、抗倒伏等。

“当年培育杂交稻时以产量第一，先填饱肚子为主，口感不是重要考核指标，所以造成了最开始的杂交稻不好吃的结果。如果育种家把好吃作为第一考核指标的话，肯定能选育出好吃的品种。现在育种家都把好吃作为杂交稻的选育标准了，要不然卖不出去。”张国栋说。

“海水稻也是这样，如果只关注产量，肯定是不好吃的。因为口感和产量有一定矛盾性，涉及直链淀粉和支链淀粉配比。”张国栋说，他们为了把海水稻推广出去，要求所有的海水稻都要把好吃和产量放在同样的位置。“不然农民没有意愿去种植，因为卖不出去。”

张国栋说，适合国人口味的稻米标准正在制定中，并将请日本稻米口味专家参与。

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海水稻将在迪拜造绿洲

除国内上市可期之外，海水稻还走出了“国门”。

今年1月，青岛海水稻研发中心选取了几十个杂交水稻材料，在迪拜近郊沙漠进行了小范围种植，对其抗旱性、抗碱性和抗倒伏性等性状进行测试。5月底，经过多国专家测评，其中一个水稻材料亩产量超过500公斤，还有两个水稻材料亩产量超过400公斤。

这一结果超过很多人预期。迪拜沙漠昼夜温差极大，此前有国家做过类似实验，亩产仅15公斤，稻种就用了10公斤。

6月下旬，青岛海水稻研发中心还将对晚熟水稻再次测产。“根据测产结果，将从试种水稻中选取优势水稻材料，通过改良并研发适合当地气候环境的杂交水稻品种。”张国栋说。

为改善当地生态环境、提高粮食安全，张国栋的最终愿景是，在迪拜打造40个海水稻“绿洲”。

他给出了一个大致时间表：今年下半年启动100公顷实验农场；2019年上半年建成1500个实验农场，摸索性价比最高的方式；2020年打造示范标准农场，每个15000亩约10平方公里，相当于一个人造绿洲；最终打造40个“绿洲”，覆盖阿联酋10%以上国土面积。

责任编辑：张玉