美多个行业批对华加税政策:是对美国消费者征税

原标题：中方有力回击！美国多个行业喊痛：“加征关税就是对美国消费者征税”

来源：中国日报网

中国日报华盛顿6月15日电 （记者 赵焕新 常君）包括美国商会、全美零售商联合会、美国大豆协会等在内的一些美国全国性的组织周五发表声明，批评美国政府将对中国500亿美元商品加征25%关税的做法。

当地时间6月15日，美国政府宣布将对从中国进口的约500亿美元的商品加征25%的关税。中国随即公布对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%关税的决定，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自7月6日起加征关税，对其余商品加征关税的时间另行公告。

美国商会总裁兼首席执行官托马斯·多诺霍（Thomas J。 Donohue）6月15日在一则声明中指出，美国商会明确反对使用关税作为解决中国对美贸易问题的途径。

声明说，加征关税将成本直接置于美国消费者、制造商、农民和牧场主的肩上。“这不是正确的做法。”

此前，多诺霍在5月29日指出，特朗普政府决定对价值500亿美元的中国产品加征关税，“实际上是对美国消费者征税，并将削弱美国公司的竞争力，就像美国政府的钢铁关税大大提高了美国钢铁价格一样。”

全美零售商联合会会长马修·肖（Matthew Shay）也指出加征关税显而易见就是对美国消费者征税。他在6月15日一份声明中说，“我们再次呼吁政府改变方向”。

上个月初，全美零售商联合会和消费者技术协会委托进行的一项研究显示，特朗普政府对中国进口500亿美元商品加征关税以及中国将采取的报复措施会使美国每年失去134，000个就业岗位。

美国大豆协会说，中国是美国大豆的头号出口市场，去年美国大豆种植者向中国出口了大约140亿美元的大豆。该协会6月15日在其官网发布的一篇文章中说，“美国大豆协会代表所有美国大豆种植者对政府的决定感到失望”；大豆种植者将很快会受到报复性关税的影响。据了解，美国大豆协会曾两次要求与特朗普总统举行会议，讨论如何通过增加对中国大豆出口的方式减少美国贸易赤字而不诉诸“毁灭性关税”。

美国俄勒冈州前参议员拉里·乔治说，中美关系对两个国家及其老百姓都很重要，所以“当前贸易冲突升级是非常令人痛苦的”。 2017年俄勒冈州议会参众两院通过了关于加强与中国经贸关系的共同决议案，成为美国第一个以立法机构决议案形式支持对华经贸合作的州。该决议案指出，中国是俄勒冈州最大的贸易伙伴，2016年俄勒冈州对华出口额达到58亿美元，俄勒冈州2万多个就业岗位受益于该州与中国的贸易。另外，中国还是俄勒冈州最大的国际游客来源地，每年访问俄勒冈州的中国游客超过6万人。

乔治现在俄勒冈州首府塞勒姆附近经营一家榛子加工公司。作为俄勒冈州重要的农业经济作物，该州榛子占全美总产量九成以上，种植榛子的农民和加工商都把中国作为未来的重要国际市场。乔治希望中美双方能继续通过对话解决问题。“虽然这是最黑暗的时刻，但我对未来还是感到非常乐观，”他说。

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