最高检3位副部同日履新 3个月15位地方领导进京

原标题：最高检3副部同日履新，15位地方领导进京

来源：长安街知事

6月14日，最高检党组理论学习中心组进行集中研讨。在这次会议上，最高检三位新任党组成员同时亮相，他们是：最高检党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长苏德良；最高检党组成员童建明；最高检党组成员、检委会专职委员陈国庆。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，过去3个月中，已至少有15位原在地方担任省部级职务的领导进京任职。

空缺1月后，最高检迎来新纪检组长

5月，最高检纪检组长王兴宁“空降”陕西，任省委常委、纪委书记。1个月后，国家安全部副部长苏德良补缺。

苏德良出生于1960年1月，浙江嵊州人，曾在上海、海南、宁夏三地的国安、公安系统任要职。2007年，他出任宁夏自治区党委常委、政法委书记，兼任公安厅党委书记、厅长。

苏德良

2013年，苏德良进京，任国家安全部政治部主任；2015年出任副部长，兼任政治部主任；2017年10月，他当选为十九届中纪委委员。

陈国庆是山西和顺人，1963年10月出生。他长期在最高检工作，曾任法律政策研究室副主任（正厅级）、主任，公诉厅厅长。2017年3月，陈国庆出任最高检检委会副部级专职委员。

童建明6年后重回最高检

童建明此前任河北省委常委、秘书长，他是一周内第2位进京任职的地方副部级领导。此前，山西省委常委、常务副省长高建民出任国家广电总局副局长。

童建明是最高检的“老人”，曾在最高检工作26年之久。他出生于1963年6月，浙江淳安人，本硕均就读于中国人民大学法律系。

1986年，童建明硕士毕业进入最高检，曾任检察长办公室副主任，办公厅主任助理、副主任，政治部副主任，办公厅主任，检委会委员。

2009年，童建明出任最高检检委会副部级专职委员，时年46岁。他还当过最高检的新闻发言人，多次向媒体解读最高检工作报告。

2010年全国“两会”期间，童建明做客人民网，以检察改革为主题与网友进行交流。他当时指出，侦查活动中的违法情况，特别是刑讯逼供、暴力取证等行为，严重侵犯诉讼当事人的合法权益，也是造成冤假错案的一个重要因素。针对这一情况，检察机关在加强侦查活动监督方面，着力健全遏制刑讯逼供、暴力取证等违法犯罪行为的工作机制。

2012年12月，童建明出任河北省检察院党组书记，2013年2月当选河北省检察院检察长。

2017年7月，童建明转任河北省委常委、秘书长。由省级检察院检察长跻身省委常委，这在当时内地31省区市中仅此一位。

3个月15位地方领导进京

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，今年3月以来，已至少有15位原在地方担任省部级职务的领导进京任职，包括1位副国级、3位正部级、11位副部级。

3月17日，王东明当选为全国人大常委会副委员长，21日，他不再兼任四川省委书记。

全国“两会”后，党和国家机构改革启动，在此过程中，4位地方部级领导“充实”到新组建的中央部门，他们是：

自然资源部部长陆昊，原为黑龙江省长；

公安部副部长、国家移民管理局局长许甘露，原为河南省委常委、政法委书记；

文化和旅游部副部长李群，原为山东省委常委、常务副省长；

国家药品监督管理局党组书记、副局长李利，原为江西省副省长；

此外，10位地方副部陆续进京履新，除了童建明、高建民外，还有：

中国社会科学院院长谢伏瞻，原为河南省委书记；

中央政法委秘书长陈一新，原为湖北省委副书记、武汉市委书记；

民政部副部长唐承沛，原为贵州省委常委、秘书长、政法委书记；

国务院国资委副主任翁杰明，原为河南省委常委、常务副省长；

财政部副部长程丽华，原为天津市委常委、教育工委书记；

国家广电总局副局长范卫平，原为辽宁省委常委、宣传部长；

司法部党组成员、政治部主任冯力军，原为陕西省副省长；

中国侨联党组成员隋军，原为福建省副省长。

15人中，11人是“60后”，最年轻的是1967年出生的陆昊，另有4位“50后”，分别是王东明（1956）、谢伏瞻（1954）、陈一新（1959）和范卫平（1959）。此外，有3位女性在列，她们是隋军、程丽华、冯力军。

责任编辑：吴金明