原标题：港澳台简讯：驻港部队月底军营开放日将派3万张门票

新华社北京6月16日电 港澳台简讯

驻港部队月底军营开放日将派3万张门票

解放军驻港部队将于6月30日至7月2日分别开放石岗、新围和昂船洲军营予香港市民参观，并将于6月24日在6个军营设点向市民和社团发放总共3万张参观券。军营开放期间将举办如升旗仪式、军乐队列表演、枪械团体操表演、拳术表演、装备展示等各类活动。

大湾区旅游业界联盟成立

粤港澳大湾区旅行社、酒店及餐饮业联盟近日在香港成立，旨在加强旅游业界交流，并推广区内“一程多站”式旅游产品，吸引世界各地旅客到访大湾区。该联盟将成一个供业界互动及学习合作的平台。

港中大（深圳）与京东集团共建联合实验室

香港中文大学（深圳）-京东集团人工智能联合实验室近日在深圳揭牌成立。联合实验室将通过联合培养博士生、联合研究等多种形式，在计算机视觉、自然语言处理和机器学习等人工智能领域开展深度合作。

吉港澳暨国际金融合作交流会将于7月在长春举办

“吉港澳暨国际金融合作交流会”将于7月5日至8日在吉林长春举行。会议致力于推动吉林与港澳暨国际金融合作交流进一步发展，增强吉林与港澳全领域交往深度和广度，助力吉林老工业基地振兴发展。

香港特区政府飞行服务队展览开幕

以“随时候命”为主题的香港特区政府飞行服务队展览近日在香港科学馆开幕，让市民更多了解这支为公众提供24小时空中紧急支援服务的队伍。展览将持续至10月17日。

四川九寨沟邀请香港市民游览大熊猫国家公园

国家文化和旅游部港澳台旅游事务司近日在香港主办“美丽四川·神奇九寨”主题推介会，九寨沟县政府官员在会上表示，九寨沟是规划中的大熊猫国家公园分布区之一，欢迎香港市民未来赴九寨沟大熊猫国家公园。（完）

责任编辑：张玉