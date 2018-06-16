珠海：毕业3年内本科以上学历人员可先落户后就业

原标题： 珠海公布本科以上毕业三年内人员先落户后就业办事指南 符合条件人才当场办理入户

拟来珠海发展的毕业三年内全日制本科以上学历人员，即使没有工作也可落户珠海，符合条件的可当场办理入户核准手续。6月15日，珠海市公安局公布“珠海英才计划”配套文件“珠海市关于毕业三年内全日制本科以上学历人员入户操作细则”（下称“落户指南”），对认定条件、落户地址、所需材料、办理流程等进行了细化和明确。

根据《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新人才的若干措施（试行）》规定，“对毕业三年内、拟来珠海发展的全日制本科以上学历人员，可先落户后就业，凭毕业证和相关资料即可申请落户”。该落户指南即针对这一条出台的操作细则。

全日制本科以上学历如何认定？落户指南规定，国内学历以中国高等教育学生信息网认证结果为准；国（境）外学历以教育部留学服务中心的国（境）外学历学位认证系统认证结果为准。毕业三年以内的标准以上述认证结果记载的毕业时间为起算时间，申请之日在毕业三年以内。

落户指南规定，落户地址按照本市自有房产、工作单位和学历人才公共户的先后次序登记。在我市有自有房产的落户对象，户口迁入自有房产；在我市有工作单位的，户口迁入所在单位集体户。针对既无房产也无工作单位的学历人员，我市首批设立5个学历人才公共户，落户对象可自由选择落户地点。

市公安局相关负责人介绍说，学历人才公共户是为落户对象提供的过渡性质的集体户口管理服务，当落户对象在我市拥有自有住房或落实工作单位后，应当按照《珠海市户口迁移管理实施办法》的规定，将户籍迁移至自有住房或所在单位对应的集体户。

落户指南还列明了办理落户所需的相关材料，并按照省内和省外的五种不同情况，详细说明了具体的办理流程。对学历人才大大简化审批和办理流程，对持有现户口所在地公安机关签发的《户口迁移证》且“迁移地址”为“珠海范围内”的省内、省外人员，以及户口在珠海市高校集体户的人员，符合条件且带齐资料即可当场办理最终入户手续。

来源：珠海特区报

责任编辑：吴金明