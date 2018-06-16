公安部：一名美国公民在华刑满释放后被依法遣返

原标题：公安部：一美国公民在华刑满释放后被依法遣返

记者从公安部获悉，根据美国执法部门请求，近日，中国警方在上海浦东国际机场将一名在华刑满释放的美国公民移交美国联邦调查局工作组。在两国执法部门的共同努力下，这名通过互联网传播儿童淫秽信息的美籍人员被依法遣返。

2015年10月，美国联邦调查局向公安部通报一名在华美国公民通过互联网传播儿童淫秽信息的犯罪线索，公安部立即部署组织涉案人员所在地湖北、武汉两级公安机关成立专案组开展调查，迅速查明了该人有关犯罪活动情况。

中美双方对该案高度重视，通过中美打击网络犯罪相关合作机制就证据转化、法律适用、线索调查等问题充分沟通协商。在前期大量工作的基础上，2016年10月，专案组在犯罪嫌疑人居住地将其抓获。经讯问，该人对其通过互联网传播儿童淫秽信息的犯罪行为供认不讳。2017年5月，湖北省武汉市江岸区人民检察院依法对该人提起公诉。同年7月，湖北省武汉市江岸区人民法院依法对该案作出宣判，综合被告人犯罪的事实、犯罪的情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》有关规定，依法判决被告人有期徒刑1年6个月。

2018年4月，该人被刑满释放后，根据美国联邦调查局提交的移交遣返请求，中方依法作出将其遣返出境的决定。近日，公安部会同湖北武汉、上海等地公安机关，同联邦调查局工作组进行对接，双方在上海浦东国际机场签署有关文书，将该人及相关涉案证据进行移交。

公安部有关负责人表示，中国公安机关始终坚持“合作、创新、法治、共赢”理念，与世界各国执法部门紧密合作，严厉打击跨国网络犯罪。近年来，中国公安部和美国联邦调查局在中美执法及网络安全对话框架下密切合作，成功侦办了一批网络诈骗、网络传播儿童淫秽信息和黑客攻击破坏案件，保护了两国民众和企业的合法权益。下一步，双方将继续按照两国元首有关共识，进一步推进和深化在有关领域的务实合作。

来源：人民公安报

责任编辑：张玉