被批放纵糜烂不检点的女院长 通报罕见用了近千字

原标题：“不检点”女院长

15日下午，广东省中山市纪委监委发布了一条女干部被“双开”的通报。

日前，经中山市委批准，中山市纪委监委决定对博爱医院党委书记、院长王莹（副处级）涉嫌严重违纪违法问题立案进行纪律审查和监察调查。

王莹资料图（来源：南方+）

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，中山纪委监委对王莹的通报，用了993字的篇幅叙述她的违纪违法事实。这在以往官员落马的通报中，较为罕见。

除了通报的字数多，其违纪的程度，也较为严重。

通报称：经查，王莹违反政治纪律，对抗组织审查调查；违反组织纪律，逃避组织监督管理；违反廉洁纪律，伙同他人经商办企业；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人好处费，涉嫌受贿犯罪。

王莹身为党员领导干部，理想信念丧失，宗旨意识泯灭，政治上蜕变，经济上贪婪，生活上放纵，目无党纪国法。

对党极不忠诚、极不老实，在得知其违纪违法问题败露后，竭力伙同他人串供、制造假象，处心积虑瞒天过海，意图逃避组织审查调查。

阳奉阴违、欺骗组织，自由散漫、视纪律如草芥。不如实报告个人外出去向，擅自办理出入境通行证出入国境；未吸取本人违规获取香港永久居民身份受处分的教训，故技重施，暗地里指示他人为配偶办理香港永久居民身份证，想方设法逃避组织监管，当隐形“裸官”，是典型“两面人”。

人前攀附领导、巴结奉迎不知耻，人后穷奢极侈、放纵糜烂不检点，在婚姻存续期与他人长期保持不正当性关系。

贪欲膨胀、擅权妄为，挖空心思钻营巧取，接受他人给予的干股，隐名伙同他人开公司，利用职权帮助自己的公司承接与博爱医院有关的业务，把国有资金和财产当成个人肥油满溢的“钱袋子”，既想当官，又想发财。

将救死扶伤的医疗机构当成发家致富的生意场，在医院工程项目建设、后勤服务承包、医疗设备和药品采购过程中，甘愿被社会老板收买役使，披着医者仁心的外衣收着黑心回扣，搞权钱交易和利益输送，上梁不正带坏医院风气，医院管理混乱，乱象丛生。

漠视群众利益，长期进行利益输送和利益交换，把组织交给的“责任田”当作个人的“自留地”，恣意让渡手中的公权力，为一己私利甘当傀儡，放任和配合他人继续插手医院设备医药采购和基建项目等管理事务，沆瀣一气，利益共沾，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。

明知组织正对自己开展调查，仍不忌惮、不知止，利欲熏心，大肆收受贿赂，贪婪成性，置党纪国法而不顾，性质恶劣，情节严重，涉嫌犯罪，应予严肃处理。

根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会议、市监察委办公会议审议并报市委批准，决定给予王莹开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题依法移送检察机关审查起诉。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，就在9天前，6月6日，王莹的老领导，中山市博爱医院原党委书记、院长朱洪全落马。

据公开资料，王莹出生于1972年8月，1992年10月加入中国共产党，研究生医学博士，辽宁沈阳人。

1995年8月，时年23岁的王莹从遵义医学院本科毕业后，进入中山市原妇幼保健院成为一名医生，自此在该院工作了23年。

2000年，中山市原妇幼保健院与其他医院合并，改为中山市博爱医院，为三级甲等综合医院。

2002年底，朱洪全来到中山博爱医院任副院长，2006年5月升任院长，2009年7月任党委书记。

王莹则从2005年起，职务开始快速晋升。当年8月，她担任医教科副科长，2008年6月任药剂科科长，仅2个月后升任医院副院长。任职副院长不到两年，她于2010年4月接任院长，与时任院党委书记的朱洪全搭档。

2012年4月朱洪全卸任，延迟退休在医院继续当医生。次年7月，王莹出任医院党委书记、院长，成为党政一肩挑的“一把手”。

“政事儿”注意到，中山市纪委监委通报王莹接受组织调查的时间，为今年4月。而早在2014年，她就因网络举报而被纪委“盯上”。

2014年底，一个题为《王莹——中山市博爱医院院长贪腐录》的长篇举报帖，开始在网上流传。其中多项内容，在王莹被“双开”的通报中得以印证。

举报帖称，王莹在医疗设备购置、药品购销及后勤等方面存在问题，该院2010年3月买的某进口品牌64排128层CT机花了1983万元人民币，堪称“该型号CT卖出的全世界最高价”。

此外，通报中提到的其“人前攀附领导、巴结奉迎不知耻，人后穷奢极侈、放纵糜烂不检点”、“裸官”、“不正当性关系”等内容，举报帖中也有所提及。

该帖发布后，中山市纪委、市卫计局纪委随即作出回应。

2014年11月24日，中山市纪委发布消息：对前期有关信访中反映中山市博爱医院院长王莹的“贪腐问题”，市纪委、市卫计局纪委已经进行了核查。对近期网上所反映的同类“问题”，我们已组成联合调查组，目前正在核查之中。

值得一提的是，在纪委宣布对其核查的第二天，王莹的工作动态仍出现在当地报道中。

报道称：24日，“深化‘平安医院’建设构建和谐医患关系实施工作动员大会”在博爱医院举行。医院院长王莹告诉记者，医院将进一步落实“平安医院”建设的各项工作，构建和谐医患关系。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此后3年多时间里，调查组一直未公布核查结果。王莹在此期间，继续以院长身份多次出现在公开报道中。

2015年底，该院发生了“产妇手术后阴道内遗留纱布”事件。王莹接受采访时承认，“管床医生知道孕妇体内留有纱布，但忘了与其他工作人员交代。”报道称，医院当时未与患者就赔偿金额达成一致。

2016年，王莹接受了媒体采访，介绍解决“医闹”的经验。她称，“狠抓医疗质量、医疗服务和医德医风建设，也是从源头上减少医患纠纷的一个方面。”

直至今年2月8日，她还出现在报道中，介绍“中山市博爱医院一定会做好宫颈癌三级预防体系的第一步，为广大女性的健康保驾护航。”

事实上，这是她最后一次以“中山市博爱医院院长”的身份公开亮相。

两个月后，4月9日，中山市纪委发布消息：中山市博爱医院党委书记、院长王莹涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

这一天，离2014年底纪委宣布成立调查组对其核查，相距3年4个月零10天。

责任编辑：张玉