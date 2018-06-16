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2018年上海中考作文题：真的不容易

2018年上海中考作文题：真的不容易
2018年06月16日 11:04 上观
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　　原标题：[最新]开考！2018年中考作文“真的不容易”为题|附5年来上海中考作文题

　　今天（6月17日）上午9时至10时40分，2018年上海市初中毕业统一学业考试举行，首考语文科目。沪上约有7.1万名符合中招报名条件的初三考生，走进全市3131个中考考场。

　　解放日报·上观新闻记者第一时间获悉：2018年上海市初中毕业统一学业考试作文试题是《真的不容易 》。要求：（1）写一篇600字左右的文章。（2）不得透露个人相关信息。（3）不得抄袭。

　　根据日前上海市教委发布的2018年上海中等学校高中阶段考试招生政策，2018年符合本市中招报名条件的学生约为7.1万人，较2017年下降约0.44万人，普通高中学校招生计划和高中阶段录取率与2017年持平，预计普通高中录取率稳中有升。

　　上海中职学校招生规模基本维持不变，增加了中本贯通和中高职贯通的招生专业和招生人数，进一步优化中职校招生结构。2018年，上海中本贯通招生计划总数增至1730名左右，中高职贯通招生计划总数增至7600名左右。

　　[新闻链接]

　　近5年上海中考作文题

　　2017年上海市初中毕业统一学业考试作文试题：

　　题目：《就这样，埋下一颗种子》

　　要求：（1）写一篇600字左右的文章。（2）不得透露个人相关信息。（3）不得抄袭。

　　2016年上海市初中毕业统一学业考试作文试题

　　题目：没想到，真没想到

　　要求：（1）写一篇600字左右的文章。（2）不得透露个人相关信息。（3）不得抄袭。

　　2015年上海市初中毕业统一学业考试作文试题

　　题目：“不止一次，我努力尝试”。

　　要求：（1）写一篇600字左右的文章。（2）不得透露个人相关信息。（3）不得抄袭。

　　2014年上海市初中毕业统一学业考试作文试题

　　题目：这里也有乐趣

　　要求：（1）写一篇600字左右的文章。（2）不得透露个人相关信息。（3）不得抄袭。

　　2013年上海市初中毕业统一学业考试作文试题

　　题目：今天，我想说说心里话

　　要求：（1）写一篇600字左右的文章。（2）不得透露个人相关信息。（3）不得抄袭。

责任编辑：张玉

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