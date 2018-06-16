原标题：官员暗箱招投标受贿98万 案发后家属主动退赃73万

春城晚报公号消息 6月14日，安宁市法院公开审理了安宁市水务局原局长李保明涉嫌受贿一案。

庭审中得知，李保明受贿翻船，主要源于一个举报人向昆明市检察院举报，检察机关根据线索，电话通知李保明到检察机关接受调查。案发后，李保明家属主动退赃73万余元。

李保明大学毕业后，分配到安宁水务局，他一直从事水利方面的工作。参加工作后，李保明不断努力，走上领导岗位。从2013年6月起，李保明担任安宁市水务局局长这个职务。

水利工程科班出生的李保明，在水利建设方面是个行家，分管着水利局里面几个重要职能部门。

李保明当上局长后，高中同学何某在安宁辖区内，经常能拿到一些水利工程做。水库建设、水库加固、河道清理等水利工程项目表面上看，都走招投标这个程序，其实所谓的招投标，在李保明看来，都是走一个程序罢了。他为了让某个公司中标，会主动跟招投标公司打招呼，然后让目标中标公司找几家公司来陪标，表面上看都是合法合规，实际都是李保明私下暗箱操作。

就这样，李保明和老板何某、王某等7个老板私下建立了很好的关系，只要安宁辖区内有水利方面的工作，李保明都会想到这些老板。这些老板逢年过节也总会想到李保明，一定要送一份过节礼金，每次礼金，都不会少于1万元。

公诉机关指控：2013年6月至2016年6月，李保明在担任安宁市水务局局长期间，利用职务便利，为何某、王某等7人谋取不正当利益，先后收受何某、王某等7人贿赂款98.7万元，其行为构成受贿罪。

针对指控的事实和罪名，李保明表示：“我都认罪，具体受贿金额，以法庭查实确认的金额为准。”

“你受贿这些钱，都用在哪些方面了？”公诉人问。

“我来自农村，家庭经济条件不好，也没有什么背景，我受贿来的钱，都是拆东墙补西墙，用在家里开销。在安宁市区有一套房子，还在安宁太平贷款买了一套，另外买了一辆价值10多万元的车。”李保明说，他为了入股何某的公司，在里面暗中持股30%，自己多年的积蓄有20多万元，还有别人送了20万元，另外还向亲人借了50万元，一共有90万元入股在这家公司，这些钱转到这家公司后，才暗中持股30%的股份。

公诉人说，李保明所说的借了50万元，实际上是何某借给李保明的亲人50万元，并非是李保明去借的50万元。李保明也知道，别人是因为能通过自己拿到水利工程，才让自己入股。

法庭上，李保明说，他知道“拿人的手软，吃人的嘴短”，并举了一个例子，安宁草铺一个水利工程项目，正是包工头送钱给他，工程质量出现问题后，安宁水务局某副局长多次要求返工，但对方抵死不愿意返工，当他知道这事后，也拿这个老板没有办法。

2017年5月16日，一封举报李保明受贿的举报信送到昆明市检察院，昆明市检察院将线索转到安宁市检察院侦查。当办案人员掌握线索后，电话通知李保明到安宁市检察院，李保明供述了自己的受贿事实。

法庭上，李保明说，案发后，家属主动退赃73万多元，对于部分指控受贿的钱，他认为是个人之间的借贷关系，当然最终以法庭认定的金额为准，希望法庭从轻处罚。

案件将择日宣判。

来源：春城晚报

责任编辑：张玉