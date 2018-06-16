缅甸国务资政昂山素季会见中国国防部长魏凤和

原标题：缅甸国务资政昂山素季会见魏凤和
15日下午，缅甸国务资政昂山素季会见了正在缅进行正式访问的中国国务委员兼国防部长魏凤和。李晓伟 摄
缅甸国务资政昂山素季6月15日下午在总统府会见了到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。
魏凤和首先转达习近平主席和李克强总理对昂山素季的亲切问候和良好祝愿。昂山素季表示衷心感谢并请转达对习近平主席和李克强总理的亲切问候和良好祝愿。
昂山素季说，缅中是友好邻邦，两国人民友谊源远流长。缅方赞赏中国在习主席领导下取得的卓越成就，感谢中方在缅经济建设与和平进程等问题上给予坚定支持。愿与中方密切沟通，积极参与“一带一路”合作，切实维护边境稳定，保持两国关系良好发展势头。
魏凤和说，中缅两国山水相连，“胞波”情谊深厚。近年来，在习主席和资政阁下的领导推动下，中缅全面战略合作伙伴关系取得积极发展。中方愿与缅方一道，增进战略互信，继续在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，推动“一带一路”建设取得积极进展，加强两军务实合作，维护好边境的和平稳定，为中缅两国两军关系发展做出新的贡献。
同日上午，魏凤和与缅军总司令敏昂莱举行会谈。
中国驻缅甸大使洪亮及缅国防部长盛温等参加上述活动。
15日上午，正在缅甸进行正式访问的国务委员兼国防部长魏凤和与缅国防军总司令敏昂莱举行会谈，会谈前，敏昂莱为魏凤和举行欢迎仪式并陪同检阅缅三军仪仗队。李晓伟 摄
15日上午，正在缅甸进行正式访问的国务委员兼国防部长魏凤和与缅国防军总司令敏昂莱举行会谈。李晓伟 摄
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