赵克志新疆调研:毫不手软地依法严厉打击暴恐活动

原标题：赵克志在新疆调研时强调 深入贯彻落实党中央治疆方略

坚定不移推进新疆社会稳定和长治久安

6月11日至15日，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志在新疆调研。图为赵克志在喀什市公安局乃则尔巴格派出所详细了解基层警力编制、警务装备和辖区治安情况。

6月11日至15日，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志在新疆调研。图为赵克志专程来到革命烈士、原莎车县公安局民警塔西·热孜克同志家中，看望慰问塔西·热孜克同志家属，叮嘱当地公安机关照顾好烈士家属的生活。

国务委员、公安部党委书记、部长赵克志6月11日至15日在新疆调研时强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆，坚持标本兼治、综合施策，稳中求进、久久为功，持续深入推进严打暴恐专项斗争，坚定不移推进新疆社会稳定和长治久安，努力为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆提供坚强保障。

赵克志先后来到乌鲁木齐、和田、喀什、克孜勒苏柯尔克孜自治州和新疆生产建设兵团第十四师，深入公安基层单位、边防哨所和乡镇村落调研，转达以习近平同志为核心的党中央对战斗在反恐维稳第一线的新疆广大公安民警、公安现役官兵和警务辅助人员的关怀和慰问，并主持召开多场座谈会，听取进一步做好新疆反恐维稳工作的意见建议。

在乌鲁木齐市公安局天山区分局南关派出所、和田市123号便民警务站、喀什市公安局乃则尔巴格派出所，赵克志详细了解基层警力编制、警务装备和辖区治安情况，认真听取基层民警开展应急演练、警社联动、便民服务工作汇报，勉励他们发挥好基层派出所和便民警务站的“拳头和尖刀”作用，严密防范打击各类暴力恐怖和违法犯罪活动，扎实做好为民服务工作，忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求。他对新疆公安机关积极加强和创新社会治理，通过便民警务站建设实现快速处置、联动维稳和服务群众的做法和成效予以充分肯定，要求积极总结推广基层警务改革的好做法、好模式，切实把警力下沉到街面上去、到社区去、到农村去，不断提升公安机关打击犯罪、维护稳定和服务群众的能力水平。

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县吉根乡，地处祖国版图的最西边。赵克志深入新疆维吾尔自治区边防总队托帕边境检查站、乌恰县公安局吉根边防派出所和伊尔克什坦口岸边防检查站前哨班，考察边境人员和车辆通关情况，检查边境管理设施建设情况，对他们建立健全党政军警兵民“六位一体”工作机制，不断完善人防、物防、技防措施，大力推进立体化、智能化边境管理设施建设成效给予充分肯定。每到一处，赵克志都关切地询问公安边防官兵、公安民警和护边员的工作、生活情况。他说，在人烟稀少、条件恶劣的环境中，同志们驻守边疆、卫国戍边，日夜守护着祖国安宁和万家团圆。希望大家牢记职责使命，以高度的责任心守好祖国大门，决不让一名“三股势力”分子潜入潜出，不断为反恐怖斗争和国家安宁作出新贡献。

在新疆维吾尔自治区公安厅“新疆反恐怖斗争展”和莎车县公安局艾力西湖分局反恐维稳严打成果展中，一幅幅图片，一件件实物，一组组数据，记录了暴恐分子丧心病狂残害无辜群众的罪行，展现了新疆公安机关严打暴恐活动维护社会稳定的成效。赵克志认真听取介绍，不时驻足查看。他说，要充分认清暴恐分子反人类、反社会、反文明的邪恶本质，持续深入推进“去极端化”工作，毫不手软地依法严厉打击暴力恐怖活动，坚决维护社会稳定和各族人民群众生命财产安全。赵克志还来到喀什市乃则尔巴格镇尤喀克喀孜热克村，深入了解“访惠聚”和“四同四送”工作开展情况，希望广大基层干部和公安民警扎实开展民族团结联谊活动，勇于对宗教极端思想发声亮剑，教育引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，让各民族群众像石榴籽那样紧紧抱在一起，不断夯实社会稳定和长治久安的群众基础，筑牢各族人民反恐怖斗争的铜墙铁壁。

新疆生产建设兵团第十四师位于新疆和田地区，承担着维护和促进南疆稳定发展的光荣使命。在新疆生产建设兵团第十四师，赵克志认真听取兵团工作情况介绍，希望兵团深入贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略和对兵团的定位要求，紧紧围绕新疆工作总目标，加快推进兵团向南发展，着力增强维稳戍边看家本领，狠抓反恐维稳各项措施的落实，充分发挥好兵团维护新疆稳定的特殊作用。

在长期的反恐怖、反分裂斗争实践中，在生与死、血与火的严峻考验中，新疆广大公安民警义无反顾、舍生忘死，近20年来先后有400多名公安民警因公牺牲，涌现出了一大批英雄模范。在喀什地区莎车县，赵克志专程来到革命烈士、原莎车县公安局民警塔西·热孜克同志家中，看望慰问塔西·热孜克同志家属，叮嘱当地公安机关照顾好烈士家属的生活。在喀什市，赵克志主持召开喀什地区公安英模代表座谈会。他认真听取喀什地区公安局特警支队特战大队中队长艾力夏提·吾斯曼、塔什库尔干塔吉克自治县公安局马尔洋派出所所长丁发根、班迪尔派出所教导员那迪拜克·阿瓦孜拜克等8位代表的发言，详细了解他们的工作生活和立功获奖情况。赵克志动情地说，你们为维护社会稳定、增进民族团结、巩固祖国边防作出了不可磨灭的贡献，为全疆和全国公安民警作出了表率、树立了榜样。你们不愧为党和人民的忠诚卫士，不愧为新疆各族人民的好儿子，党和人民感谢你们，部党委感谢你们！希望大家深入学习党的十九大精神，坚决贯彻党中央治疆方略，传承优良作风，弘扬斗争精神，发挥模范作用，切实做好各项工作，努力为党和人民再立新功。他要求，要大张旗鼓地宣传表彰公安英模，在全警兴起学习英模、争当英模的浓厚氛围，进一步高扬主旋律、激发正能量、提振精气神。要切实关心关爱公安英模，在提拔使用、立功授奖、晋职晋级等方面优先考虑，并积极帮助公安英模解决生活中的具体困难。

调研期间，赵克志在乌鲁木齐主持召开座谈会，听取新疆维吾尔自治区公安工作和反恐维稳工作汇报。他指出，在以习近平同志为核心的党中央治疆方略指引下，在自治区党委坚强领导下，新疆公安机关勇于担当、敢于作为，推动反恐维稳工作取得重大阶段性成果，为全国社会稳定和反恐怖斗争作出了重大贡献。希望新疆公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，按照自治区党委的部署要求，紧紧围绕新疆工作总目标，始终绷紧反恐怖斗争这根弦，坚持凡“恐”必打、露头就打，持续深入推进严打专项斗争，全力打好反恐维稳组合拳，决不给暴恐分子任何喘息之机。要立足当前，着眼长远，不断巩固完善行之有效的措施，全面加强社会治安综合治理，始终坚持严格规范公正文明执法，努力建设更高水平的法治新疆、平安新疆。要忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，着力锻造一支对党绝对忠诚、让党和人民满意的过硬公安队伍，切实担负起维护新时代国家安全和社会稳定的职责使命。

公安部党委委员、反恐专员刘跃进，司法部副部长刘志强，新疆维吾尔自治区党委副书记、政法委书记朱海仑，新疆维吾尔自治区副主席、公安厅厅长王明山参加调研。（图：满博）

责任编辑：张玉