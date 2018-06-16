国务委员王勇出席全国安全宣传咨询日活动

原标题：（时政）王勇在出席全国安全宣传咨询日活动时强调 提升全民安全素质 夯实安全发展基础

新华社北京6月16日电 国务委员王勇16日在京出席2018年全国安全宣传咨询日活动。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院部署要求，坚持生命至上、安全发展，广泛开展安全生产宣传教育，增强公众安全意识和应急处置能力，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力的安全生产保障。

王勇现场观摩了电力和消防应急演练，参与了安全咨询讲解和应急互动体验，并与安全志愿者、安全生产先进典型、职工群众进行深入交流。王勇指出，不断满足人民对美好生活的向往，必须始终把人民群众生命安全放在第一位，必须充分动员全社会力量参与安全生产共治，夯实安全生产基础，筑牢安全生产保障网，给人民群众带来更加充实、更有保障、更可持续的安全感。

王勇强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要思想，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任措施落实，健全多层次、系统化的安全生产教育体系，推动安全教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，定期开展安全应急演练，提高全民安全素质和职工安全生产技能。要通过多种形式，大力宣传党和国家安全生产方针政策和重大举措，普及安全生产法律法规和安全知识，加强安全生产社会监督、舆论监督和群众监督，在全社会形成关爱生命、关注安全、推进安全发展的浓厚氛围。（完）

责任编辑：张玉