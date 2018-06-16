我国宣布对美商品加征关税后 美国多个行业喊痛

原标题：有力回击！我国宣布对美500亿美元商品加征关税后，美国多个行业喊痛

反击来了！

据新华社报道，今日（6月16日）凌晨，国务院关税税则委员会发布公告决定，对原产于美国的500亿美元进口商品加征关税。（详细清单见文末）

▲清单局部截图

北京时间昨日（15日）晚间，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。

美方这一措施违反了世界贸易组织相关规则，有悖于中美双方经贸磋商已达成的共识，严重侵犯我方合法权益，损害我国国家和人民的利益。

根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告决定，对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税（见清单一），对其余商品（化工品、医疗设备、能源产品等114项商品，见清单二）加征关税的实施时间另行公告。

国务院关税税则委员会办公室有关负责人解读

国务院关税税则委员会办公室有关负责人16日表示，美方相关做法违反了世界贸易组织相关规则，有悖于中美双方经贸磋商已达成的共识，严重侵犯我方合法权益，损害我国国家和人民利益，中方坚决反对。

美方对我上千种、金额约500亿美元的商品加征25%关税，将实质性改变这些商品的对美贸易条件，影响这些商品的生产企业和贸易企业及其上下游关联企业的生产和经营。

▲图片来源：摄图网

为此，对于美方违反国际义务对中国造成的上述紧急情况，中方按照国际法基本原则，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规规定及授权，决定对自美国同等金额进口商品实施同等程度的征税，捍卫自身合法权益。

中方注意到，美方发表声明称，如果中国采取报复性措施，美国将继续追加额外关税。对此，中国将保留采取相应措施的权利。

商务部就“反倾销”连发公告，皆与美国有关

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，6月16日上午，商务部发布2018年第49、50号公告，公布对原产于美国和日本的进口氢碘酸产品反倾销调查，以及原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺反倾销调查的初步裁定。

初步裁定原产于美国和日本的进口氢碘酸产品存在倾销，原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺产品存在倾销，中国氢碘酸产业和乙醇胺产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，并决定对这些产品实施保证金形式的临时反倾销措施。

根据裁定，自2018年6月23日起，进口经营者在进口上述产品时，应依据裁定所确定的各公司倾销幅度向中国海关提供相应的保证金。其中，进口乙醇胺的倾销幅度为11.7 %-97.3 %，进口氢碘酸的倾销幅度为41.1%-118.8%。

随后，商务部又发布了2018年第52号公告，决定即日起对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管反倾销措施发起期间复审调查。

美国多个行业喊痛：“加征关税是对美消费者征税”

据中国日报报道，包括美国商会、全美零售商联合会、美国大豆协会等在内的一些美国全国性的组织周五发表声明，批评美国政府的做法。

美国商会总裁兼首席执行官托马斯·多诺霍（Thomas J。 Donohue）6月15日在一则声明中指出，美国商会明确反对使用关税作为解决中国对美贸易问题的途径。声明说，加征关税将成本直接置于美国消费者、制造商、农民和牧场主的肩上。“这不是正确的做法。”

全美零售商联合会会长马修·肖（Matthew Shay）也指出加征关税显而易见就是对美国消费者征税。他在6月15日一份声明中说，“我们再次呼吁政府改变方向”。

▲图片来源：视觉中国

上个月初，全美零售商联合会和消费者技术协会委托进行的一项研究显示，特朗普政府对中国进口500亿美元商品加征关税以及中国将采取的报复措施会使美国每年失去13.4万个就业岗位。

美国大豆协会说，中国是美国大豆的头号出口市场，去年美国大豆种植者向中国出口了大约140亿美元的大豆。该协会6月15日在其官网发布的一篇文章中说，“美国大豆协会代表所有美国大豆种植者对政府的决定感到失望”；大豆种植者将很快会受到报复性关税的影响。

美股跌幅收窄，黄金原油农产品领衔商品大跌

当地时间本周五，美股探底后小幅回升，收复过半跌幅，三大股指小幅收跌。截至收盘，标普500指数下跌0.11%，报2779.66点；纳斯达克指数跌幅0.19%，报7746.38点；道琼斯指数6月15日下跌84.83点，跌幅0.34%，报25090.48点。

与此同时，美元收跌，布油跌超3%，黄金跌近2%。数字货币集体下跌。美国农产品期货急跌，美国大豆、棉花期货均跌超2%。

媒体社评：反复无常，最终伤及自身

新华社称，美国这种反复无常的行为，不仅破坏了双方共识，损害了世界贸易秩序，更会不断消解世界对其的信任，最终伤及自身。贸易战挑起方往往不感受到疼痛就不会停止其无理行为。面对美国的单方面挑衅，我们必将坚决予以强硬回击。

人民日报表示，对于美国看似意外的举动，中国已做好准备，有足够的决心和能力回击这场强加给我们的贸易战：一方面，同等规模、同等力度的征税措施已经上路，将给美方以痛击；另一方面，美方征税清单落地之日，就是双方磋商达成的所有经贸成果付诸东流之时。

应对贸易战，我们虽然要付出一定代价，但放眼未来，这是在维护和平发展的良好国际环境，维护改革开放40年形成的大好局面，这样的代价可以付出，也值得付出，扛过了眼前的挑战和阵痛，中国就将迎来广阔发展空间和更大发展机遇。

环球时报发表社评称，美方为了征收一点关税，不仅面临中方同等规模和同等力度的报复，而且将失去之前谈判给美方创造的新订单，这对美方显然是个亏本买卖。中国是有力量的防守者，有坚守公平原则的本钱。

附：对美加征关税商品清单

责任编辑：吴金明