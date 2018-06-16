原标题：中国经济底气足！端午节前多部门密集释放重要信号！

端午小长假前，国家统计局、国家发改委、商务部等多个部门密集发声，释放重要信号，中国经济有底气，更有信心。

国家统计局

经济运行稳定性日益增强

6月14日，国家统计局发布数据显示，5月份，国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势，生产需求基本平稳，就业持续向好，物价涨势温和，供求结构和企业效益不断改善。

从生产来看，工业稳定增长，1月至5月，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速与1月至4月持平。从消费来看，升级类消费保持较快的增长势头，服务消费增速更快，体现出消费升级的趋势。从投资来看，尽管整体投资增速有所回落，但是投资的结构在优化。比如，制造业投资增长速度加快，民间投资继续保持较快增长。从出口来看，外贸平衡性在增强，一般贸易比重继续提高。

“从就业来看，5月份全国城镇调查失业率为4.8%，环比、同比均下降0.1个百分点。从价格来看，5月份CPI同比上涨1.8%，保持温和上涨态势。5月份PPI上涨4.1%，涨幅尽管比上月扩大了0.7个百分点，但总体保持在比较合理的水平。所以，价格平稳，就业向好。”毛盛勇说。

下半年有条件保持较好增长态势

下半年中国经济走势如何？毛盛勇分析，消费对经济增长的贡献近年来一直稳定在60%左右，基础性作用越来越强大。同时，改革开放激发了更多活力，新动能不断成长。工业增长总体呈现稳中有升态势，服务业总体也保持了平稳较快增长，中国经济下半年有条件保持较好增长态势。

国家发改委

全国电力需求快速增长

6月15日，国家发展和改革委员会举行定时定主题新闻发布会，介绍宏观经济运行情况。国家发展改革委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示，今年以来，我国经济运行延续稳中向好态势，工业生产有所加快，用电量增加，加上天气等因素影响，全国电力需求快速增长。

孟玮表示，为积极应对今年的“迎峰度夏”高峰，国家发展改革委正会同有关方面，制定针对性的保障措施。一是提升调峰能力，保障电力供需平衡。二是促进稳发稳供，加大清洁能源发电力度，指导发电企业加强发电燃料保障。三是统筹资源配置，加强电力跨省跨区的余缺互济。四是做好应急预案，保证在出现供需缺口时，优先保障民生等重点用电。

促进共享经济健康良性发展

在回答有关共享经济的问题时，孟玮表示，近年来，我国共享经济发展迅速，呈现从跟随模仿拓展到引领创新、从国内竞争拓展到国际市场、从生活服务拓展到生产服务的新趋势，对提高资源利用效率和经济发展质量，激发创新创业活力，发挥了重要作用，也为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革提供了新的支撑。

“共享经济的快速发展也带来了一些新情况、新问题。”孟玮表示，部分城市共享单车过度投放，个别区域公用空间占用严重；用户个人信息安全泄露事件时有发生，用户人身安全和财产权得不到有效保障；个别领域低端同质化竞争现象较为普遍。

孟玮表示，一方面，必须高度重视这些问题，加强事中事后监管，促进行业规范有序发展；另一方面，对于共享经济发展中出现的局部性、阶段性问题，应采取包容审慎的监管方式，有针对性地及时解决。

国家发展改革委日前印发通知，要求做好引导和规范共享经济健康良性发展有关工作。“该通知对规范市场准入限制提出要求，不能简单地理解为要提高准入门槛。”孟玮强调说，正确理解规范市场准入限制，需要重点把握3个方面：审慎出台新的市场准入政策；实施公平竞争审查制度；落实平台企业主体责任。

商务部

前5月新设外商投资企业同比增97.6%

6月14日，商务部发布数据显示，今年1月至5月，我国吸收外资呈现新设企业持续较快增长、实际使用外资小幅攀升态势。1月至5月，全国新设立外商投资企业24026家，同比增长97.6%；实际利用外资3455.9亿元，同比增长1.3%。

我国对外投资合作保持平稳健康发展。前5个月，我国境内投资者共对全球149个国家和地区的2987家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资478.9亿美元，同比增长38.5%，连续7个月保持增长。对外承包工程完成营业额568.8亿美元，同比增长12.9%；新签合同额854.9亿美元，同比增长13.4%。

对外投资行业结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。1月至5月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发和零售业。东部地区仍为对外投资的主力，东北三省企业日渐活跃。

责任编辑：吴金明