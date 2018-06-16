原标题：端午假期北京多雷阵雨，未来十天轻度污染！

知道君先播报一下端午假期第一天的天气情况：

市气象台11时发布，今天下午多云间阴，山区有雷阵雨，北转南风二三级，最高气温30℃，最小相对湿度50%；夜间多云转阴有分散性雷阵雨或阵雨，南转北风一二级，最低气温21℃，最大相对湿度90%。今天湿度较大，体感闷热；端午假期多雷阵雨天气，出行注意防雨防雷，并及时关注临近预报。

接下来看看空气状况：

生态环境部今日（6月16日）发布6月中下旬全国空气质量预报。

未来10天，京津冀及周边区域大气扩散条件总体一般，区域北部空气质量以良至轻度污染为主，中南部以轻至中度污染为主。

本月中下旬，北京气温总体较高，受弱冷空气以及降水影响，空气质量总体以轻度污染为主，部分时间可能达到中度污染，首要污染物为O₃（臭氧）。

受降水过程和弱冷空气影响，18-19日、25日污染形势有望缓解，空气质量以良至轻度污染为主。

今天，受高温和偏南气流影响，京津冀中南部以轻至中度污染为主，首要污染物为O₃。

明后两天，受弱冷空气和降水过程影响， 大气扩散条件有所改善， 区域北部以良至轻度污染为主。

在此后的19-20日，温度逐步回升，大气扩散条件转差，区域北部以良至轻度污染为主，区域中南部可能出现中度及以上污染，首要污染物为O₃。

此外，6月中下旬，西南区域降水过程频繁；后期，重庆、四川盆地有一次O₃轻至中度污染过程。

而西北区域的新疆南疆盆地和东疆地区部分时段将出现沙尘污染过程，可能出现中度污染。

责任编辑：吴金明