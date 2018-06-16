原标题：经济日报：美方反复无常 中方不得不强力反击

6月15日，美方公布了对华500亿美元商品征收25%关税的具体清单，中方第一时间作出回应，连夜发布征税反制清单，并宣布保留对美后续行动采取措施的权利。对美方再度挑起贸易战的出尔反尔的行为，中方作出迅速而强力的反击。这表明，中国不愿意打贸易战，但也不怕打贸易战的立场没有任何变化。如果有人一定要把贸易战强加在我们头上，那么中方也必然会为了国家和人民的利益奉陪到底。

贸易本来是增进各方利益的多边和双边行为，历史反复证明贸易战本身是逆世界潮流的行为，是过时的、落伍的、低效的。中国不愿意打贸易战，是因为清醒地看到贸易战中没有赢家。因此，3月迄今的中美贸易争端中，中方在坚守底线不动摇的情况下，也在数轮磋商中尽最大可能寻求中美两国和人民的利益共同点。这体现了中方寄望于通过管控分歧，扩大合作来推动中美关系沿着正确轨道向前发展的努力。

但是，美方仍然置此前形成的共识于不顾，再度挑起贸易战。这种反复无常出尔反尔的行动，使得双方此前磋商达成的所有经贸成果付诸东流。中方是不愿意打贸易战的，但是如果有人认为中国可能屈服于压力，仿佛可以通过强硬施压来讹取更大利益，那么就是打错了算盘。讹诈和施压只会让国人把形势看得更清楚，变压力为动力，予以强有力回击。6月16日凌晨，国务院关税税则委员会连夜依法公布对美商品征税清单，这离美方重新挑起贸易战的时间还不到6小时，表明中国“立即出台同等规模、同等力度的征税措施”是说话算话的。中方既然反击，就一定会让挑起贸易战的一方切实感受到贸易战带来的疼痛。诚然，在这个进程中，我们会有损失，但为了国家和人民的利益，我们也不惧付出这个损失。中方奉陪到底的决心，正在于此。

美方再度挑起贸易战，受损害的不只是中国的利益，也包括美国人民的利益，以及经济全球化和多边贸易体制。美国商会总裁兼首席执行官托马斯·多诺霍6月15日在一则声明中指出，美国商会明确反对使用关税作为解决中国对美贸易问题的途径。“加征关税将成本直接置于美国消费者、制造商、农民和牧场主的肩上。这不是正确的做法。”国际货币基金组织总裁拉加德近日在柏林也警告说，美国贸易保护主义政策很可能会给世界经济带来负面影响，“这种对世界贸易体系的挑战正在不断损坏商业信心，并把世界经济置于风险之中。”因此，中国对贸易保护主义的坚定反击，本质上是代表了人类的共同利益，是对经济全球化和多边贸易体制的维护，各国也应当携起手来，共同应对这种风险和挑战。毕竟，贸易战损害的是所有人的利益，没人能够置身事外。

3月迄今的中美贸易争端，已经出现了多次反复。中美经贸纷争的长期性、复杂性特点因此表现得十分突出。我们梳理其中的脉络，应当逐渐认识到，这场纷争会是一场“持久战”，也仍会经历各种反复。在这种反复之中，中国自始至终捍卫中国人民利益和国家核心利益的坚定立场不会发生变化。同时，我们也不会因此打乱改革开放和扩大内需的节奏。这个既定的“中国节奏”不随着外界的条件而变化，更不会因为外界的干扰而动摇。

责任编辑：吴金明