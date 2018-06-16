台学者：台湾人国际化不够 只能乖乖去大陆赚钱

原标题：台学者五味杂陈：台湾人国际化程度不够 只能“乖乖去大陆赚钱”

魏启林（图片来源：中评社）

[环球网综合报道 记者 徐亦超]前一阵岛内有人讨论，台湾人的英语能力不及中国大陆与韩国，明显感受到台湾的竞争力逐渐在亚洲地区失色。对此，台湾“国票金控”董事长、台大商研所兼任教授魏启林感叹，当大陆推出惠台政策，而台湾的国际化程度又不够，就只能“乖乖去大陆赚钱”。

据香港中评社6月16日报道，台大教授魏启林表示，1997年的“亚洲金融风暴”韩国被打趴了，经过15年后，韩国变得不一样，反观台湾，1998年在“亚洲金融风暴”挺过，因为当时有中国大陆广大的生产基地，加上语言文化相通，比韩国在陆发展更有优势，但也因此忘掉必须创新，创新研发能力输给韩国，现在正好是“转型期”。

2016年托业（TOEIC）考试的平均成绩显示，韩国的平均分达到679分、中国大陆是586分，但是台湾地区却只有534分。如何让台湾成为英语化国家？魏启林称，美国智库布鲁斯金研究机构曾提出建议，美国派出大批英语老师到台湾，仿照当年日本战败后，派专业教师到日本，提供中小学教学，培养英语老师。台湾因为国际化程度不够，不会讲英文，不知道国际大事。

魏启林也认为，现在至少要有第二外语，台湾的国际竞争竞争力还是输人一等，当大陆推出惠台政策，岛内人才都被挖光，又无法与国际接轨，只好乖乖去语言相通的大陆工作。他还声称，台湾的国际化程度越高，越能跟国际接轨，就不一定要去大陆了。

必须承认，魏启林的话部分反映出了岛内目前的客观现实。无论是大批人才“西进”大陆，还是整体英语水平不佳，都是当今台湾社会的现实状况。但如果将台湾青年趋之若鹜地来大陆就业的现象，仅仅看作是英文不好，或是国际化水平不高的“被迫”选择，则未免过于片面。

事实上，大陆经济快速发展，吸引全球的资金和人才，也为台湾学子提供了充满诱惑力的选择和机会。对比岛内人才市场的就业难、“薪情”差，大陆就业机会多，也鼓励台湾年轻人进入陆企工作，体验陆企的文化氛围，还能拿到较高的薪资待遇，这让许多的台湾年轻人都开始思考自己职业生涯的另外一种可能。

“在大陆就业更有安全感”，则是许多选择来大陆就业的台湾青年的共同感受。目前在大陆工作、之前也曾在台湾工作的台青李秉修就表示，大陆的劳动法律完善，劳动保障做的非常到位。

不仅法律保障好，大陆的工作氛围也让台青们印象非常深刻。曾在内蒙古支教过北大台籍博士生的张立齐用“家人”来形容工作伙伴，表示“大陆同事很热情，像家人一样”。他回忆，自己经常去同事家“蹭饭”吃，感觉很温暖，“这种感觉是在台湾企业体会不到的”。

责任编辑：桂强