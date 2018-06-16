李国伟拟任辽宁省政府副秘书长(图/简历)

原标题：省委组织部公示4名拟任领导职务人选，一人拟任省政府副秘书长

6月16日，省委组织部公示4名拟任领导职务人选，其中1人拟任辽宁省人民政府副秘书长。具体情况如下：

中共辽宁省委组织部公告

（2018年第17号）

根据《中共中央关于印发〈党政领导干部选拔任用工作条例〉的通知》（中发〔2014〕3号）精神，现将拟任领导职务人选公示如下（按姓氏笔画排序）：

李国伟，男，汉族，1967年4月生，1990年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位，现任辽宁省人民政府办公厅党组成员、副主任兼省政府应急管理办公室主任，拟任辽宁省人民政府副秘书长。

连茂君，男，汉族，1970年11月生，1993年8月参加工作，1990年5月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位，现任中共沈阳市委常委、秘书长，拟任辽宁省沈抚新区党工委副书记、管理委员会主任。

孟翔飞，男，汉族，1966年9月生，1992年12月参加工作，1995年12月加入中国共产党，研究生学历，博士学位，教授，现任辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）副院长，拟任中共铁岭市委委员、常委、副书记。

赵光，男，汉族，1964年11月生，1986年8月参加工作，1992年1月加入中国共产党，大学学历，学士学位，高级会计师，现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事，拟任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委委员、常委、书记、董事长。

本公告发布后，社会各界人士对以上人选如有不同意见，请在2018年6月25日前以电话、信函、亲访、网上举报等方式向省委组织部反映。反映问题要实事求是，电话、信函和网上举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。

联系电话：024-12380（1）

举报网站：www.ln12380.gov.cn

通信地址：中共辽宁省委组织部干部监督信息管理处（沈阳市和平区和平南大街45号 邮政编码：110822）

2018年6月16日

来源：聊沈客户端

责任编辑：桂强