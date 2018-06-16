发改委：张文中案有标杆意义 将推动解决一批案件

原标题：国家发改委：张文中案具有重要标杆意义 下一步将推动解决一批产权纠纷案件

6月15日上午，国家发展改革委召开新闻发布会，就宏观经济运行情况回答记者提问。

国家发改委新闻发言人孟玮在介绍重点领域改革进展情况时表示，今年以来，最高人民法院等有关方面抓紧开展涉产权纠纷案件甄别纠正工作，张文中案是最高人民法院依法再审宣判的第一个重大涉产权和企业家权益冤错案件，具有重要的标杆意义。

孟玮表示，5月31日，最高人民法院对张文中案进行公开宣判，撤销原审判决，三项罪名全部改判无罪。张文中案是最高人民法院依法再审宣判的第一个重大涉产权和企业家权益冤错案件，具有重要的标杆意义。此次改判结果公布后，各方面给予积极评价，认为充分体现了以习近平同志为核心的党中央加强产权保护、加强企业家合法权益保护的坚定决心，充分体现了党中央对各类所有制经济平等对待、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策精神。

孟玮说，下一步，发改委将会同有关方面，继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动解决一批社会反映强烈的产权纠纷案件，深入剖析一批侵害产权的典型案例，总结宣传一批保护产权的好做法好经验，把党中央国务院关于依法保护产权、保护企业家合法权益的要求落到实处、见到实效，为推动经济高质量发展创造良好环境。

责任编辑：吴金明