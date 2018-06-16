纪委监委发布看球注意事项 领导为看世界杯花60万

原标题：@党员干部，这是一份来自纪委监委的世界杯看球注意事项

2018俄罗斯世界杯进入第二个比赛日，对于党员干部而言，伴随着赛事信息的还有纪委的提醒。

例如，6月14日，广西河池市纪委监委就发布了文章《世界杯来了！党员干部当心违纪违规被出示“红牌”》。文章指出，过度爱球、迷球可能导致工作上出现失职、渎职甚至贪污挪用公款进行看球、赌球的情况。

此外，澎湃新闻注意到，多地纪委监委近期也通过各自微信公众号等渠道，就党员干部世界杯期间“看球注意事项”作出提醒。

其中，北海市工人文化宫主任朱定杰等人私自结伴前往北京观看南美“德比”杯足球比赛并违规报销的案例被广泛引用。

红线、红牌

《世界杯来了！党员干部当心违纪违规被出示“红牌”》首发于河池市纪委监委官网，次日广西纪检监察网转发了这篇文章。

文章开篇提到，翘首以盼的世界杯终于来了！开赛的第一晚，不少酒巷、美食城都能看到球迷们扎堆豪饮看球的身影。世界杯给我们带来了极大的欢乐和享受，四年一次的足球盛会让球迷们等得太久太久，四年一次的狂欢再怎么样似乎也不过分。

文章称，大家在看世界杯，但不是所有的人仅仅是看世界杯。河池市纪委监委微信公众号温馨发文：我市将校准监督“探头”，延伸监督触角，严防严查党员干部观看世界杯时触碰纪律的“红线”，被出示“红牌”。

河池市纪委监委这篇文章还指出，过度爱球、迷球可能导致工作上出现失职、渎职甚至贪污挪用公款进行看球、赌球的情况，广大党员干部要切记，不能接受服务对象看球安排、不能用公款支付看球消费、不能违规收受礼品礼金，谨记看球聚会要有讲究有纪律。廉心常存守幸福，欢欢喜喜世界杯，不要生变“世界悲”。

一领导赴巴西看世界杯花13万，企业买单

“接受服务对象看球安排、用公款支付看球消费”的事例确实存在。

例如，2016年，大型电视专题片《永远在路上》就披露，为了感谢原任青岛日报社党委副书记、青岛报业传媒集团总经理王海涛的“关照”，当地一家地产企业提出邀请他出国旅游。双方商量在2014年巴西世界杯期间，去一趟巴西和美国。

在巴西期间，王海涛一行还接受这家企业邀请，观看了一场巴西世界杯的半决赛。

青岛市纪委纪检监察室工作人员当时谈到，“因为当时是世界杯期间，在巴西的宾馆的费用都非常高，有的一晚都得1000多美元一个房间，然后球赛的费用，因为半决赛的费用也非常高，每个人18000元，这个总的费用折合起来，一共每个人花费了133000余元，一共他们五个人一共花了60余万元人民币，这些钱全是由企业支付的。”

2015年11月26日，因严重违纪，王海涛被开除党籍和公职，并因涉嫌犯罪问题被移送司法机关处理。

另外，多地纪委监委近期文章里还提到了一个案例：2017年7月19日，广西北海市纪委对外通报——北海市工人文化宫主任朱定杰、副主任周桂林、办公室主任周苏鹏、宣教文体科科长吴坤彪等4名党员领导干部因顶风违反中央八项规定精神，违反廉洁纪律被市纪委立案审查。

而他们违纪的行为正是：公款看足球比赛。经查，2014年10月10日至13日，朱定杰、周桂林、周苏鹏、吴坤彪在没有任何业务交流学习邀请函的情况下，私自结伴前往北京观看南美“德比”杯足球比赛。返回北海后，朱定杰授意周苏鹏以市工人文化宫宣教文体科的名义，在本单位报销应由其4人支付的赴京观摩南美“德比”杯足球赛的相关费用18781元。

纪委：赌球，党员干部肯定不能有

“赌球”也成为不少纪委监委近期关注的焦点。

例如，成都市纪委微信公众号“清廉蓉城”就提到，随着足球的影响力愈来愈大，在足球世界中也滋生出了一些“寄生虫”，依附着足球运动存在着，其中就包括赌球。赌球作为一种赌博行为，其危害不言而喻，小则损失个人财物倾家荡产，大到操纵比赛违法乱纪。

文章指出，赌球作为一种赌博行为，肯定是党员干部不能有的“看球行为”之一。中国纪检监察报就曾刊发文章《党员干部当自觉远离赌桌》，直言赌博对党员干部的精神腐蚀。中央纪委也在近年来多次通报党员干部因赌博受到纪律处分的案例，并多次强调党员干部要培养健康的生活情趣，正确选择个人爱好，坚决抵制赌博等不正之风。纪检监察机关要切实履行职责，严肃查处党员干部参赌涉赌行为。

河池市纪委监委文章《世界杯来了！党员干部当心违纪违规被出示“红牌”》也谈到，赌博是腐败的温床。为增加看球的趣味性、刺激性，很多球迷往往喜欢赌球下注，每场少则几百，多则几千上万。党员干部特别是领导干部手中的权力一旦与赌博交织在一起，就容易使党员干部为了筹集赌资，利用职权贪污受贿、以权谋私，从而导致权力的腐败。

可能出现机关效能低下等“世界杯综合症”

在《世界杯来了！党员干部当心违纪违规被出示“红牌”》这篇文章中，一位老纪检干部感叹道，“我赞成看世界杯，比赛中敢于拼博、永不气馁的精神值得我们学习。但是，要理性观看世界杯，每一届世界杯的负面新闻都不少，我们切莫因为过于投入而忽视纪律。”？

文章在最后提醒道，“熬夜看球‘悠着点’”：2018年俄罗斯世界杯多场比赛会在北京时间深夜开哨，一些党员干部在一天紧张的工作结束后，熬夜看球，导致睡眠不足、体力透支，容易出现精神不振、注意力下降、反应迟钝等问题。党员干部过度熬夜看球，更是有可能出现机关效能低下等“世界杯综合症”。因此党员干部要强化廉洁意识、效能意识、纪律意识，适度、理性地享受世界杯的激情与欢乐。

责任编辑：吴金明