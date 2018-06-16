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云南一直升飞机执行救援任务时坠毁 3人遇难

云南一直升飞机执行救援任务时坠毁 3人遇难
2018年06月16日 17:18 新浪新闻综合
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　　来源：云南网

　　原标题：一架直升机在昆执行应急救援任务时坠毁3名机组人员遇难

　　陈豪 阮成发要求做好搜索搜救等相关工作

　　云南网讯（记者 张寅）6月16日，云南凤翔通用航空公司一架直升机，执行由昆明市第一人民医院（甘美医院）飞往安宁市人民医院应急救援飞行任务过程中，在西山区碧鸡街道办事处富善社区老青山垭口坠毁，3名机组人员全部遇难。

　　接到报告后，省委书记陈豪、省长阮成发高度重视，立即要求做好搜索搜救工作；要求昆明市与民航云南监管局、省安监、公安、卫计等部门等合力抓紧事故调查和善后等相关工作。

责任编辑：桂强

云南遇难坠毁
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