上合峰会没下雨是因为人工干预？ 系境外势力谣言

原标题：警惕！你看到的这条“真相”，是境外势力编造的恶毒谣言！

前天，青岛出现了一场罕见的强雷雨冰雹和大风天气，给当地民众的生活乃至人身财产安全都带来了冲击和损失。

然而，由于青岛刚刚举办了吸引全球目光的“上合组织”峰会，一些境外的反华组织为了打击中国的形象，居然编造谣言把上合峰会与青岛的这起自然灾害强行联系在了一起……

说实话，由于这个谣言在气象专家们看来谬误实在太多，耿直哥原本是不打算专门写一篇文章去澄清此事的。

不过，耿直哥随后却在微博和微信上不断地被一些朋友问起此事，我才发现这等“弱智”的谣言还真在微博和微信朋友圈里开始流传了。这样的话，耿直哥就必须用事实和大家把这个敌对势力污蔑我国政府的谣言说清楚了。

那么，这个境外敌对势力编造的谣言又到底在扯什么呢？

原来，他们宣称青岛遭遇的这次猛烈地雷雨冰雹和大风天气，是中国政府为了确保上合峰会期间天空晴朗而对当地气象进行了“人工干预”，特别采用了“人工消雨”的技术，结果导致青岛本来该下的雨越“憋”越大，这才有了青岛如今遭遇的这场强雷雨冰雹和大风天气。（如下图所示）

紧接着，炮制这个谣言的境外敌对势力又立刻得出了所谓的中国政府“隐瞒真相”啦，中国政府“不顾老百姓死活”啦这样的结论。（如下图所示）

然而，正如耿直哥前面给大家介绍的那样，许多气象专家和学者看了这个谣言后，却觉得非常荒谬。因为编造这个谣言的境外敌对势力，犯下了一个最基本的常识错误：他们居然宣称雷雨云是不会移动的……

为了方便您理解，耿直哥还把谣言中犯下这个常识性错误的重点给您圈出来了：

您瞧，这谣言不就是在说：这青岛天空上的雷雨云，为了配合中国政府“草菅人命”的气象干预，于是干脆在青岛人的脑袋上“憋”了一个月没动么……

不仅如此，耿直哥为了给大家澄清这一谣言，专门采访了中国气象局公共气象服务中心气象影视中心总工程师朱定真。这位与气象打了30年交道的资深专家就告诉耿直哥，如果真有这种所谓的气象干预，其后续影响也应该是在青岛下游的城市才会体现出来，因为高空大气是流动的。

更重要的是，朱老师还详细给耿直哥介绍了这次青岛遭遇的强对流天气的根本原因：这其实是一股来自东北方向的高空冷涡天气，与青岛等华北地区午后的热对流天气相互影响造成的结果。

而且，这个高空冷涡所一路南下的移动路径也都出现了和青岛一样的冰雹和大风等强对流天气，其中除了山东还有河北一些地方。这与谣言中所宣称的什么人工干预都根本无关。

（图为当天同样被那股高空冷涡气象所导致的强对流天气袭击的河北地区的情况，但对于境外反华势力而言，这里的灾情显然没有青岛灾情的“人血馒头”好吃）

另外，耿直哥还发现微博上一位名为@中国气象爱好者 的专业气象科普账号，也通过分析得出了与朱老师相似的观点。

比如，该账号在其一篇“6·13青岛暴风雨简要总结及分析”的文章中也写道：“这场暴风雨，是由深度南下的东北冷涡造成的……高空冷空气从内蒙古草原俯冲进入炎热的华北平原，犹如冰水下进热油锅，激发起大量雷暴云团发展。不止青岛，当天河北衡水、山东潍坊、山东淄博等地都遭遇了雷暴风雹灾害”。只是不幸的是，“最强的一块雷雨云，恰好打中了青岛市区”……

（截图来自@中国气象爱好者 的文章，他还给出了当天的卫星云图佐证了这一观点）

那么，事情到此就很清楚了，青岛前天遭遇的那场强烈的雷雨冰雹和大风天气，与境外敌对势力炮制的所谓的“气象干预”毫无关系，而确实是纯粹的自然原因导致。只是也如@中国气象爱好者 所说，由于这场强对流天气来得太猛烈，甚至在6月的青岛是比较罕见的，因此让大家都有点“懵圈”了。

最后，耿直哥还想再给大家简单澄清一下这次被境外敌对势力重点炒作和妖魔化的“气象干预”技术，比如这项技术能否随意地影响天气？又比如这是否给气象系统带来一些明显的负面作用？

一位气象学者告诉耿直哥，这些问题的答案其实很简单，那就是因为人类在天气面前太过渺小，所以相关的“气候干预”技术对天气的影响极为有限，根本无法做到随意影响天气，更无法给气象系统带来什么改变和冲击。

在知乎网上关于人工干预气候的话题里，耿直哥也看到有气象专业的学者表达了类似的观点，即人类能对气象进行干预的程度很有限，而且这种干预也得看老天爷的脸色——比如所谓的“人工消雨”技术，就只能用来消除小到中雨的量级。

耿直哥还在中国气象局的科普板块上查到了关于“人工消雨”的内容，发现这种“人工消雨”的方式其实给人感觉也挺 “笨拙”的。比如其中一种方式，居然就是用催雨的手段让雨在上游区提前先下了。

而另一种方式则是在一些中小型雨云中过量播撒冰核，令原本雨云中的冰核超标，从而导致每一个冰核无法吸收足够的水分形成雨滴，于是令这些雨云在过境“目标区”时就下不起来了。至于后续下不下，则是下游区的事情了。

那么，在了解了这么多干货后，耿直哥也希望大家能够擦亮眼睛，别再像下图中这些微博上的网友那样被境外敌对势力编造的谣言给忽悠啦。实际上，只要大家平时多了解一些科学常识，境外敌对势力的多数谣言就都无法忽悠到大家。毕竟那些编造谣言的人，本身就是一群玩弄政治和情绪的科盲……

责任编辑：桂强