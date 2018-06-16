韩提东亚四国联合申办世界杯 中国足协：并无计划

原标题：韩国提东亚四国联合申办世界杯，中国足协：并无计划

韩国足协主席郑梦奎 资料图

新华网体育北京6月16日消息，近日，第68届国际足联大会在莫斯科召开，在完成2026年世界杯主办权投票后，韩国足协主席郑梦奎发言时表示，希望能与中国、朝鲜、日本联合申办2030年或2034年世界杯。记者就此采访了中国足协负责人，对方表示中国足协并无此计划。

美国、加拿大和墨西哥获得了2026年世界杯的主办权，这也是史上首次出现三个国家联合主办。而这也将是世界杯第二次由多国联合举办，此前在2002年亚洲的韩国和日本第一次联合举办了世界杯。

从2026年起，世界杯将会正式扩军到48支球队。赛事场次由64场增加至80场，所有赛事在32天内完成。参赛球队的猛增让单独承办世界杯的国家无疑背负了前所未有的巨大压力，毕竟要容纳12个小组的比赛对于承办国的场地数量、配套基础设施都将有着非常高的要求。因此，多个国家和地区联合申办似乎成为未来世界杯的发展趋势。

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