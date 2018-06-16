北京日报：北京外埠车新政 管的是本地化的外地车

原标题：北京外埠车新政，管的是“本地化”的外地车

“街头驶过9台小轿车，就可能有一台是非北京号牌的”——身边的外埠号牌车越来越多，是当下很多北京市民的突出感受。

数据显示，目前长期在京使用的外埠号牌车超过70万辆，相当于香港全部汽车保有量。外埠号牌车过度增长，“进京证”几乎成了无须摇号的北京号牌，这使“该出手管管了”渐成各界共识。此番出台的管理新规，正是就这种状况对既有措施的细化和完善。

今天的北京，早已是车轮上的城市。

和国内外其他大城市一样，滚滚车轮也带来一系列问题：路网负荷过重，交通严重拥堵，“停车难”矛盾加剧……据北京PM2.5来源解析数据，机动车等移动源占本地排放的比例已达45%。

再看机动车增速：北京突破第一个100万辆用了48年，突破第5个100万辆仅用了2年。截至今年4月，北京号牌机动车已达596.8万辆，再加上几十万辆游离于本地号牌管理之外的外埠车，过载的机动车保有量，过快的机动车增速，成为这座超大型城市不能承受之重。

为缓解拥堵、减少污染，进行机动车总量调控，或运用经济、法律等多种措施降低机动车使用强度，是世界大城市管理中的通行做法。

2008年起北京实行尾号限行，2011年起实行摇号购车，这些措施都得到了广大市民的理解和支持。可以说，为了给城市减负，生活在北京的人们都不同程度地让渡了权利、作出了贡献。然而，一些人花上三五千元办个外地牌照，即可买车上路，这让本是方便外省市人们来京办事的“进京证”变了味儿。外埠号牌车“随便买，无限用”，直接绕过了北京机动车调控措施、削减了调控效果，对那些遵守限行、摇号政策的市民来说也极不公平。

对这么多本地化的外埠号牌车，怎么管起来，当然是个难题。但北京有限的道路资源和刚性的治污目标决定了这个问题没法回避，也不能回避，外埠号牌车已到了非管不可的时候。

本次出台的管理新规目标明确：扩大限行范围，提高违法成本，压缩外埠号牌车本地化的空间，提高措施的精准度和科学性。同时宽严相济，细致规定了“进京证”办理次数、通行时间，充分满足来京办事、旅游等正常需求；设置了17个月的缓冲期，给足车主处置时间，体现出管理的人性化。

满足广大市民的交通出行需求，是城市治理的重要内容。

长远看，让大家出门更方便、快捷、舒适，最有效的还是继续优化交通出行结构，全力发展公共交通，倡导绿色集约出行。城市是我们共同的家园，自觉遵守规则、积极维护规则，北京的路才能更顺畅、天才能更蓝，生活在这座城市中的每个人也都会是最终的受益者。

来源：北京日报

责任编辑：桂强