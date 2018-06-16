辽宁省委:事业单位改革要尽早明确人员转隶等问题

原标题： 辽宁省委要求：全省事业单位改革要早明确这几个关键问题，让职工干部吃下“定心丸”！

6月16日，辽宁省委召开专题会议，深入学习贯彻党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署，进一步研究推进全省事业单位改革工作。省委书记、省人大常委会主任陈求发主持会议。

会议指出，推进事业单位改革是党中央交给我们的重大政治任务，也是加快辽宁振兴发展的迫切需要。要进一步增强责任感使命感紧迫感，坚定信心决心，统筹推进事业单位改革与党政群机构改革，全面贯彻落实好党中央关于深化党和国家机构改革的重大决策部署。

会议强调

事业单位改革是全省整个机构改革的“先手棋”，必须抓紧抓实抓好。全省各级党委、政府和各部门主要负责同志要切实扛起改革责任，强化“一盘棋”思想，尽责负责担责，坚定不移、毫不懈怠地推进事业单位改革，走稳走实每一步，最大限度地释放改革红利。要深入调研，充分论证，制定出符合本地区实际的市县事业单位改革方案，不能照抄照搬、固定模式、搞“一刀切”。要始终坚持从实际出发，坚持优化协同高效原则，解决好“有人没事干、有事没人干”问题。要抓紧出台事业单位改革配套政策，对于社会普遍关心的人员转隶、人员管理等问题尽早予以明确，为干部职工吃下“定心丸”。要解决好思想观念这一“总开关”问题，深入细致做好思想政治工作，加强宣传和舆论引导，凝聚改革共识，促进广大干部职工拥护改革、支持改革、参与改革。

会议要求

省直事业单位改革具有重要示范作用，要先行一步、率先垂范、树好样板，一级做给一级看，一级带着一级干。省直事业单位改革已经转入方案实施的关键阶段，要一以贯之，按照确定的时间节点和任务节点，切实抓好贯彻落实。

会议听取了省直公益性事业单位优化整合人员转隶及人员管理意见起草情况、省直公益性事业单位优化整合后财政经费拨付及管理意见起草情况、省直经营性事业单位改革过程中有关问题和省直事业单位改革有关问题初步意见的汇报。

来源：微信公号“LRTV辽宁号”

责任编辑：桂强