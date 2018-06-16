三大国字头干部学院上课都讲什么？

前几天，三沙市40多名处级以上领导干部和部分驻市部队领导，前往中国延安干部学院参加培训。培训名为“加强党性修养，坚定理想信念，保持优良作风”，培训期5天。

一个市40多名干部从中国最南端到达西北延安，可见三沙市对此次培训的用心。

我们知道，三所国字头干部学院——中国浦东干部学院、中国井冈山干部学院、中国延安干部学院，规格都相当高，三所学院院长均由中央政治局委员、中组部部长陈希兼任。

对多数人来说，三所学院只是“听说过，没去过”，并不清楚当中有哪些课程、如何上课？此次三沙市官网却透露了一些课程内容和上课形式，借此机会，政知道（微信ID：upolitics）想和大家说说三所学院是怎么上课的？

△三沙市领导干部延安培训开班仪式

井冈山、延安重传统，浦东重开放

此次培训三沙市委书记张军也去了，除此之外，至少还有两位副市长陈儒茂、徐志飞，市领导马珈，市中级人民法院院长戴义斌，三沙警备区副司令员杨建波和西沙某水警区副司令员潘军等。

市委常委、秘书长董建平主持开班仪式，张军作动员讲话。张军说，要学深、做实延安精神和南泥湾精神，用延安精神、南泥湾精神锻造三沙品格，丰富三沙精气神。

在三所学院中，井冈山和延安干部学院侧重于讲革命传统，中国浦东干部学院侧重于讲改革开放。因此，就延安干部学院来说，延安精神、南泥湾精神都是其授课的重要内容。

因为临近梁家河，讲好梁家河的“大学问”也是延安干部学院的任务之一。此次三沙市的开班仪式上，中国延安干部学院院务委员贾波就在致辞时阐述了延安精神、南泥湾精神、梁家河“大学问”的内涵。

至于授课形式，报道中提及，三沙市此次培训包括课堂讲授、原著导读、现场教学、激情教学、音像教学、分组研讨等。

补充一点，三所学院三沙市的干部已经去过两个。2016年6月，时任三沙市委书记、市长肖杰曾在三沙市干部大会上，结合自己在中国井冈山干部学院“市委书记市长党性教育专题培训班”的学习经历，为大家做专题党课。

“15天的学习不仅让我深刻体验了井冈山精神，锻炼了党性修养，更让我受到红色基因的感染，心灵得到启迪和提升。”肖杰提到，“市委书记市长党性教育专题培训班”以专题教学、现场教学、访谈式教学等多种方式组织学习，让学员们充分了解井冈山精神。

确保党的理论教育比重占25%以上

延安干部学院有四个教研室（研究中心），分别是：党史教研室（陕甘宁革命根据地史研究所、延安时期干部教育研究所）、党建教研室（马克思主义中国化研究中心、党性党风党纪研究所）、延安精神研究中心、西部国情研究中心。

这也能反映出学院教学的主要内容。

同样侧重革命传统教育的井冈山干部学院，则在其官网“办学理念”一栏中提到，“坚持运用井冈山及周边地区的革命历史资源和区位优势，以党的优良传统、党性党风党纪和国情教育为主要内容，切实抓好党的理论教育和党性教育主业主课。”

确实，井冈山干部学院以党的理论教育和党性教育为主要内容。这在学院重点班次都能得到印证。

△井冈山干部学院重点班次

而在课程设计上，井冈山干部学院官网明确表示，确保党的理论教育比重达总课时25%以上，坚持把《学党章、讲党性、守规矩》等课程作为必修课。精品课程有《井冈山斗争与井冈山精神》《中央苏区与苏区精神》《红军长征与长征精神》《井冈山斗争时期和中央苏区斗争时期经典文献导读》等。

同时，井冈山干部学院还开展了“五大发展理念”等国家战略培训，开设《协调推进“四个全面”战略布局》《全面深化改革的重点难点问题》《宏观经济形势》《树立五大发展理念，建设小康社会》《推进供给侧结构改革》《国家安全战略》等课程。

在教学方式上，井冈山干部学院有现场教学、体验式教学、专题教学、社会实践教学、激情教学、访谈式教学等。

来危机管理实验室感受情景模拟教学

浦东干部学院也在官网公布了精品班次。分别是：深入贯彻“四个全面”战略布局专题、深化改革开放专题、城镇化与城市现代化专题、金融改革与现代企业管理专题、区域协调发展专题。

能看出浦东干部学院与延安、井冈山干部学院教学定位的不同。

浦东干部学院最受欢迎的教学形式来自学员开设的重点实验室：党性修养主题教室、媒体沟通实验室、危机管理实验室、金融交易实验室、心理调适实验室、智慧城市演示中心。其中，危机管理实验室成立于2008年11月，2014年被中组部评为“干部教育创新的精品课程”，是全国首个危机管理主题的模拟实验室。

实验室探索危机管理的情景模拟教学，通过再现整个危机场景，让学员在此处进行演习式的角色扮演，模拟处置各类危机，包括群体性事件、城市拆迁、城市管理、企业危机、公共卫生危机等话题。

学员以实验室为平台开发了实验性课程，这里选取一些例子给大家感受一下：

党性修养类课程有“树立看齐意识 增强党性修养”、“透视历史档案增强党性修养”、“加强党性修养 弘扬良好作风”等；

媒体沟通类课程有“公共行政与媒体关系”、“企业发展与媒体关系”、“演讲与辩论”等；

危机管理类课程有“突发事件的新闻处置”、“危机管理决策与处置”、“群体性事件的防控”等；

智慧城市类课程有“城市治理创新与智慧城市建设”、“智慧城市规划建设顶层设计创新”、“智慧城市与绿色发展”等。

除此之外，浦东干部学院也开设党的理论教育和党性教育课程，例如《习近平总书记系列讲话的思想精髓与精神品格》《用五大发展理念引领改革开放实践》等。

责任编辑：桂强