原标题：纪委监委不休假 中船重工总经理刚刚被查

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）端午小长假第一天，晚上九点半，不休假的中央纪委国家监委网站发布最新消息：中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法接受调查。

在中船重工多年 2015年升任总经理

从公开的简历来看，孙波1961年出生，1982年8月大连工学院船舶设计与制造专业本科毕业，2007年7月获得大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业工学博士学位，研究生学历，高级工程师（研究员级）。

孙波曾历任大连造船新厂造船技术所科长，副所长；经营处处长、副总工程师、副厂长；大连新船重工有限责任公司董事、副总经理、总经理；大连造船重工有限责任公司董事、总经理；中国船舶重工集团公司总经理助理，大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理。

2009年12月，孙波任中国船舶重工集团公司党组成员，兼任中国船舶重工股份公司总经理、大连造船厂集团有限公司董事长。2012年4月任中国船舶重工集团公司副总经理。

2015年3月25日，中国船舶重工集团公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部副部长王京清宣布了党中央、国务院关于中国船舶重工集团公司主要领导变动的决定：按照加快建立中国特色现代国有企业制度的有关精神，中国船舶重工集团公司设立董事会。胡问鸣同志任中国船舶重工集团公司董事长、党组书记；孙波同志任中国船舶重工集团公司总经理；免去李长印同志中国船舶重工集团公司总经理、党组书记职务，到龄退出领导班子。同时，组织上决定，孙波同志任中国船舶重工集团公司董事、党组副书记。

5天前还在调研 谈到大宗物资集中采购要反腐败

就在5天前，还有公开消息称：中船重工总经理、党组副书记孙波一行到中船重工物资贸易集团公司调研，参观了船舶产业链数字化服务制造平台中心，听取了工作汇报，与领导班子成员和相关部门负责人座谈交流，对物贸集团的发展给予充分肯定，并提出更高要求。

孙波在调研时强调，要坚定不移落实好新时代集团公司高质量发展战略纲要要求，咬定青山不放松，奋力完成全年目标任务。他还说，大宗物资集中采购是集团公司降本增效的有效措施，也是中央和国资委新常态下反腐败工作的具体落实。要继续深耕细作，不断取得新成效。

中船重工是我国海军装备科研生产的主体力量

据其官网资料，中国船舶重工集团有限公司（简称中船重工，CSIC）成立于1999年7月1日，2017年已连续7年入选世界500强企业，排名第233位，位居全球船舶企业首位，总资产4400亿元，员工17万人。

中船重工作为我国海军装备科研生产的主体力量，承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务；作为我国船舶行业的主导力量，拥有我国最具竞争优势的造修船基地，能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约，设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、LNG船、工程船舶及海洋工程装备等。

中船重工拥有较强的大型成套设备和高科技产业的开发制造能力，自主开发生产了上百种非船舶产品，研制的“蛟龙号”深海载人潜水器成功下潜7062米，刷新了世界同类作业型载人潜水器下潜深度纪录；承接了三峡升船机、港珠澳大桥等国家一批重点工程。

责任编辑：刘德宾 SN222