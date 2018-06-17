原标题：日媒：中国实施全球品牌战略 海外商标注册数猛增

参考消息网6月17日报道 日媒称，中国在全球的商标注册申请件数出现增加。截至2017年的3年里，在日美欧的申请件数猛增至近7倍。中国政府提出培育全球性品牌的目标，对中国企业在国外的知识产权申请（包括商标在内）提供补贴奖励，从而推高了申请件数。不过这也对企业活动的竞争条件产生影响。在中国国内不断出现的商标注册纠纷也有可能在海外发生。

据《日本经济新闻》网站6月14日报道，据日本的专利厅统计，2017年来自中国的商标申请件数为8464件，增至2014年的5倍以上。与申请件数最多的美国（8789件）的差距急剧缩小，2018年或发生逆转。中国向欧盟知识产权局提出的申请件数也增至4倍以上。

报道称，美国和日欧的统计方法不同，不过美国来自中国的申请件数确实猛增至8倍（5万多件），在2017会计年度（2016年10月~2017年9月）占整体申请件数的8.5%，远远超过英国、加拿大和德国。

商标属于知识产权的一种，指的是将本公司与其他公司的产品区别开来的文字、记号和图形等，获得承认后便可独占使用，是企业的品牌战略不可或缺的权利。

报道称，中国政府2017年制定了深入实施商标品牌战略的方针，促进中国企业海外布局商标战略，向在海外申请商标的企业提供奖励。

报道指出，在美国来自中国的商标申请中，通过网络销售杂货等的小微企业的申请比较多，有不少申请被认为是以获得奖励为目的。据《华盛顿邮报》报道，确认到在基本相同设计的服装上，配上不同标志（logo）就多次进行申请的情况。由于申请过多，也有造成其他申请处理滞后的担忧。

责任编辑：刘德宾 SN222