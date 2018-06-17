北京海淀将实现创业企业“集群注册”

原标题：海淀将实现创业企业“集群注册”

新京报讯 （记者戴轩）近日，记者从海淀工商分局了解到，海淀区出台了优化营商环境、服务中关村科学城建设的29条措施，将率先对“高精尖”业态企业放宽住所（经营场所）登记注册条件，此外，还将率先实现创业企业“集群注册”。

高精尖企业将享受注册新政

近日，北京市工商局、海淀工商分局召开会议，发布了优化营商环境、服务中关村科学城建设的29条服务措施，其中有13条属于在全国或者北京市率先探索实施的创新措施。

记者从会上了解到，海淀工商分局根据《北京市鼓励发展的高精尖产品目录》，将在海淀区针对鼓励发展的“高精尖”业态企业放宽住所（经营场所）条件。企业住所、房屋用途互通适用，大大放宽了除了住宅以外其他用途房屋的注册条件。分局相关负责人介绍，对于具体哪些高精尖企业能享受该政策等细则，目前仍在与相关部门敲定之中，今年八月底将出台并启用。

此外，在区级创业平台推出可以提供免费住所（经营场所）的孵化服务，并由平台和创业企业约定一定的使用期限，实现创业企业“集群注册”。这对解决“高精尖”企业注册问题、创新创业小微企业注册难题及缓解住所资源稀缺等问题将发挥重要作用。

“顾问专员”精准对接企业需求

据介绍，海淀工商还将率先在全国探索“结果登记制”，针对内资科技类有限公司，探索简化现行提交文件，变更登记申请可依据公司权力机关的决策结论，直接向工商机关提交变更后的登记信息，完成变更登记。并试点开展企业档案“容e查”服务，推行为企业提供带有签章和防伪水印的电子档案查询、拷贝服务，实现“一次拷贝，终生受用”。

“29条”中还提出实施“顾问专员负责制”，设置服务顾问、服务专员，精准对接企业需求，聚焦领军企业、高成长企业、潜力企业等重点企业，提供专属服务。搭建“企航服务平台”，设立“企航直通中心”，并通过微信小程序开通“海淀工商企航服务平台”，实现线上线下对企业特别是重点企业需求和工商服务的信息归集处理反馈。实现企业开办线下“一站式”、线上“一网通”，推行营业执照自助打印服务，实现企业营业执照“立等可取”。推进企业工商信用“码上通”，以二维码形式开通简单业务码上办，既提升了工作效率，又方便了办事群众。

在城市管理和消费维权方面，海淀区还将出台新型网络平台交易合同范本。加大电动自行车、电池、充电器等重点商品抽检力度。

责任编辑：刘德宾 SN222